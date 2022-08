H Demi Lovato παρουσιάζει το νέο single «29»

Το «29» αναφέρεται στη σχέση της Demi Lovato με τον ηθοποιό Wilmer Valderrama.

Η Demi Lovato παρουσιάζει το νέο single «29» ενόψει της κυκλοφορίας του άλμπουμ της «HOLY FVCK» αυτή την Παρασκευή, 19 Αυγούστου.

Το «HOLY FVCK», το όγδοο άλμπουμ της Demi Lovato, αποτελεί ένα ηχητικό ταξίδι που έχει ως βάση τις rock και pop-punk ρίζες της και πραγματοποιεί μια ειλικρινή αλλά και γλαφυρή αναδρομή στις εμπειρίες της ζωής της.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει 16 τραγούδια, μεταξύ των οποίων τα «Skin Of My Teeth» και «Substance» που έχουν ήδη κυκλοφορήσει, καθώς και συμμετοχές από τους YUNGBLUD, Royal & The Serpent και Dead Sara.

Το «29», το τρίτο single από το «HOLY FVCK», αναφέρεται στη σχέση της Demi Lovato με τον Αμερικανό ηθοποιό Wilmer Valderrama και τη διαφορά ηλικίας 12 ετών μεταξύ τους.

Η Demi Lovato και ο Wilmer Valderrama γνωρίστηκαν όταν η τραγουδίστρια ήταν 17 ετών και ο ηθοποιός 29 ετών και είχαν σχέση από το 2010 έως το 2016. Ωστόσο η Lovato είχε δηλώσει στο παρελθόν ότι ο Valderrama δεν ήθελε να προχωρήσουν σε σχέση πριν ενηλικιωθεί.

Κατά την κυκλοφορία του, η Demi Lovato περιέγραψε εν συντομία το 29 στο Twitter ως «ένα τραγούδι για τη σοφία που έρχεται με την ηλικία».

Στους στίχους του τραγουδιού, η Demi Lovato εξετάζει τη σχέση της με τον Wilmer Valderrama από μια αναδρομική σκοπιά.

Οι στίχοι εξελίσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια του τραγουδιού δείχνοντας την ανάπτυξη της Lovato. Στο πρώτο ρεφρέν, αμφισβητεί ποιανού ήταν πραγματικά η φαντασίωση, και όταν φτάνει στο τελευταίο ρεφρέν, επιβεβαιώνει τις αμφιβολίες της.

Συνειδητοποιεί ότι ενώ πίστευε ότι ήταν το «εφηβικό όνειρό» της ή «φαντασίωσή» της να έχει σχέση με έναν μεγαλύτερο άντρα, στην πραγματικότητα, ήταν φαντασίωση του Valderrama να έχει σχέση με ένα άτομο πολύ νεότερό του.

«Επιτέλους 29 / Αστείο, όπως ακριβώς ήσουν εσύ τότε / Νόμιζα ότι ήταν ένα εφηβικό όνειρο, απλά μία φαντασίωση / Αλλά ήταν δικό σου ή ήταν δικό μου; / 17, 29», τραγουδά.

Η Demi Lovato καταλήγει σε αυτή τη διαπίστωση αφού ανατρέχει στο μακρύ ιστορικό των σχέσεων του Valderrama, ο οποίος προτιμούσε κατά κύριο λόγο νεότερες γυναίκες. Επίσης φαίνεται επίσης να βάζει στο στόχαστρο τη σημερινή σχέση του Wilmer Valderrama με το μοντέλο Amanda Pacheco, η οποία είναι 12 χρόνια νεότερη από τον ηθοποιό.

Η Demi Lovato θα παρουσιάσει για πρώτη φορά στην τηλεόραση το «29» στο «The Tonight Show» του Jimmy Fallon το βράδυ της Πέμπτης 18 Αυγούστου, στο πλαίσιο της τριήμερης εμφάνισής της στην εκπομπή.

Η τραγουδίστρια εμφανίστηκε ως συμπαρουσιάτρια στο επεισόδιο της Τετάρτης 17 Αυγούστου, συμμετέχοντας στον μονόλογο της εκπομπής και στις συνεντεύξεις των καλεσμένων.