Ο Michael Jackson​ έφυγε από τη ζωή στις 25 Ιουνίου 2009. Η είδηση του αδόκητου θανάτου του έριξε κυριολεκτικά το διαδίκτυο.

Ο Michael Jackson ονομάστηκε «βασιλιάς της pop» και ήταν ένας από τους πιο καλύτερους performers και εμπορικότερους καλλιτέχνες.

Η ανεκτίμητη συνεισφορά του στη μουσική, το χορό και τη μόδα, μαζί με την αμφιλεγόμενη προσωπική ζωή του, τον ανέδειξαν σε κυρίαρχη φιγούρα στην pop κουλτούρα για πάνω από τέσσερις δεκαετίες.

Αποτελώντας το όγδοο παιδί της οικογένειας Jackson, ο Michael έκανε το επαγγελματικό ντεμπούτο του το 1964, μαζί με τους μεγαλύτερους αδελφούς Jackie, Tito, Jermaine και Marlon ως μέλος των Jackson 5.

Ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του το 1971, όταν ανήκε στη θρυλική δισκογραφική εταιρεία Motown Records.

Η αρχή της δόξας

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80, ο Michael Jackson κυριάρχησε στην pop μουσική. Με εμβληματικά μουσικά βίντεο, συμπεριλαμβανομένων των «Beat It», «Billie Jean» και «Thriller» από το άλμπουμ «Thriller» του 1982, έσπασε τους φυλετικούς φραγμούς και μετέτρεψε το μέσο σε μορφή τέχνης και διαφημιστικό εργαλείο.

Η δημοτικότητα αυτών των video clip βοήθησε τον τηλεοπτικό σταθμό MTV να αποκτήσει φήμη.

Το «Bad Jackson» του 1987 είναι το μοναδικό άλμπουμ που «είδε» πέντε ξεχωριστά τραγούδια του στο Νο1 του αμερικανικού «Billboard Hot 100»: Τα «I Just Can’t Stop Loving You», «Bad», «The Way You Make Me Feel», «Man in the Mirror» και «Dirty Diana».

Ο Michael Jackson συνέχισε να καινοτομεί με μουσικά βίντεο όπως το «Black or White» και το «Scream» καθ’ όλη τη δεκαετία του 1990 και απέκτησε τεράστια φήμη χάρη στις φαντασμαγορικές περιοδείες του. Ο Αμερικανός καλλιτέχνης έκανε δημοφιλείς διάφορες περίπλοκες τεχνικές χορού, όπως το «ρομπότ» και το περίφημο «moonwalk», το οποίο ονοματοδότησε εκείνος.

Ο ξεχωριστός ήχος και το ασύγκριτο στιλ του Michael Jackson έχουν επηρεάσει πολυάριθμους καλλιτέχνες σε διάφορα μουσικά είδη.

Τα λαμπερά επιτεύγματα

Το «Thriller» θεωρείται το εμπορικότερο άλμπουμ όλων των εποχών, με εκτιμώμενες πωλήσεις άνω των 66 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως.

Άλλες δισκογραφικές δουλειές του Michael Jackson, όπως το «Off the Wall» (1979), το «Bad» (1987), το «Dangerous» (1991) και το «HIStory» (1995), κατατάσσονται επίσης στα εμπορικότερα άλμπουμ στον κόσμο. Είναι ένας από τους λίγους καλλιτέχνες που εισήχθησαν δύο φορές στο Hall of Fame του Rock and Roll και επίσης το όνομά του βρίσκεται στο Hall of Fame των Τραγουδοποιών και στο Hall of Fame του Χορού, αποτελώντας το μοναδικό χορευτή που εκπροσωπεί την pop και τη rock μουσική.

Τα άλλα επιτεύγματά του περιλαμβάνουν πολυάριθμα ρεκόρ Guinness, συμπεριλαμβανομένου του «Πιο Επιτυχημένου Διασκεδαστή Όλων των Εποχών», 13 βραβεία Grammy Awards μεταξύ των οποίων τα «Grammy Legend Award» και «Grammy Lifetime Achievement Award» και 24 American Music Awards -περισσότερα από κάθε άλλο καλλιτέχνη- συμπεριλαμβανομένου του βραβείου για τον «Καλλιτέχνη του Αιώνα».

Τα εκατοντάδες βραβεία που κέρδισε ο Michael Jackson, τον καθιστούν ως τον πιο βραβευμένο καλλιτέχνη στην ιστορία της pop μουσικής.

Τα σκάνδαλα

Ο Michael Jackson άρχισε να γίνεται αμφιλεγόμενη μορφή στη δεκαετία του 1980 λόγω των μεταβολών στη φυσική του εμφάνιση, των σχέσεών του και της συμπεριφοράς του.

Σημαντικός θόρυβος προκλήθηκε λόγω ενός σκανδάλου παιδικής σεξουαλικής κακοποίησης το 1993, όταν ένας οικογενειακός φίλος τον κατηγόρησε για σεξουαλική κακοποίηση του γιου του. Η υπόθεση οδηγήθηκε σε έρευνα, αλλά διευθετήθηκε εξωδικαστικά για έναντι ενός ποσού που δεν έχει δημοσιευθεί.

Το 2005, ο Michael Jackson συνελήφθη και αθωώθηκε ύστερα από καινούριες καταγγελίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιών και για διάφορες άλλες κατηγορίες, καθώς το δικαστήριο διαπίστωσε ότι δεν ήταν ένοχος σε όλες τις περιπτώσεις.

Η είδηση του θανάτου που έριξε το ίντερνετ

Στις 25 Ιουνίου 2009, ο Michael Jackson σταμάτησε να αναπνέει ενώ προσπαθούσε να κοιμηθεί υπό τη φροντίδα του Conrad Murray, του προσωπικού του ιατρού. Ο Murray φέρεται να έδωσε στον Michael Jackson ένα κοκτέιλ φαρμάκων σε μια προσπάθεια να τον βοηθήσει να κοιμηθεί στην έπαυλη που είχε ενοικιάσει στο Holmby Hills του Λος Άντζελες.

Οι προσπάθειες ανάνηψης ήταν ανεπιτυχείς.

Το Κέντρο Άμεσης Βοήθειας του Λος Άντζελες κλήθηκε στις 12:22 μ.μ., με τους διασώστες να φτάνουν τρία λεπτά αργότερα. Ο Michael Jackson δεν ανέπνεε και του εκτέλεσαν καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (CPR). Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν καθ’ οδόν προς το ιατρικό κέντρο «Ronald Reagan» του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνιας, αλλά και για περισσότερο από μία ώρα μετά την άφιξή τους στις 1:13 μ.μ.

Ο θάνατος του Michael Jackson ανακοινώθηκε στις 2:26 μ.μ., ώρα Ειρηνικού. Ήταν 50 ετών.

Η είδηση προξένησε παγκόσμια έκρηξη θλίψης και οδύνης. Τα δυσάρεστα νέα εξαπλώθηκαν γρήγορα στο διαδίκτυο, προκαλώντας την επιβράδυνση πολλών ιστοτόπων, ενώ αρκετές ιστοσελίδες τέθηκαν εκτός λειτουργίας τους από την υπερφόρτωση χρηστών και τις άνευ προηγουμένου μαζικές επισκέψεις, μεταξύ των οποίων και υπηρεσίες όπως το Google, το AOL Instant Messenger, το Twitter και η Wikipedia.

Συνολικά, στις 25 Ιουνίου 2009 η κίνηση στο διαδίκτυο ήταν παγκοσμίως 11% έως τουλάχιστον 20% υψηλότερη από την κανονική. Οι τηλεοπτικοί σταθμοί MTV και BET ξεκίνησαν αμέσως μαραθώνιο με τα μουσικά βίντεο του Michael Jackson και διάφορα αφιερώματα άρχισαν να προβάλλονταν σε όλο τον κόσμο.

Στις 7 Ιουλίου 2009 πραγματοποιήθηκε στο «Staples Center» του Λος Άντζελες η εξόδιος ακολουθία του Michael Jackson, ενώ προηγουμένως είχε διεξαχθεί μία ιδιωτική τελετή σε οικογενειακό κύκλο, στο «Hall of Liberty» του «Forest Lawn Memorial Park».

Τα εισιτήρια διανεμήθηκαν μέσω κλήρωσης. Πάνω από 1,6 εκατομμύρια θαυμαστές του «βασιλιά της pop» εκδήλωσαν το ενδιαφέρον τους κατά τη διάρκεια της διήμερης περιόδου υποβολής αιτήσεων. Κληρώθηκαν τυχαία 8.750 ονόματα και κάθε παραλήπτης έλαβε δύο εισιτήρια.

Η εξόδιος ακολουθία του Michael Jackson ήταν ένα από τα γεγονότα με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση στην ιστορία.

Το εκτιμώμενο αμερικανικό κοινό ανέρχεται στα 31,1 εκατομμύρια, ενώ 35,1 εκατομμύρια Αμερικανοί τηλεθεατές είχαν παρακολουθήσει την ταφή του πρώην προέδρου Ronald Reagan το 2004 και 33,1 εκατομμύρια Αμερικανοί παρακολούθησαν την κηδεία της Πριγκίπισσας Νταϊάνα το 1997.