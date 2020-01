Δείτε τον Will Smith να τραγουδάει όλη του την καριέρα σε ένα ραπ τραγουδι

“The History of Will Smith”

Ο Will Smith έχει μια μακρά και επιτυχημένη καριέρα, αλλά προφανώς μπορεί να συμπυκνωθεί σε ένα ραπ κομμάτι δύο λεπτών. Μπορεί να σου φαίνεται απίστευτο, αλλά αυτό έκανε στο The Tonight Show του Jimmy Fallon, ραπάροντας το «The History of Will Smith».

Ο Smith ήταν καλεσμένος στο διάσημο αμερικάνικο σόου για να μιλήσει για τη νέα του ταινία «Bad Boys For Life», που θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιανουαρίου. Αλλά κατά τη διάρκεια της συνέντευξης υπήρχε αυτή η σουρεαλιστική στιγμή κατά την οποία ο Smith ράπαρε ολόκληρη τη ζωή του. Μπορείτε να το ακούσετε παρακάτω.