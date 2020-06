Η Amazon ετοίμασε ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον θρύλο της disco, Sylvester (video)

Το ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμο στο Youtube.

Η Amazon Music κυκλοφόρησε στο Youtube μια ταινία μικρού μήκους για τη ζωή του θρυλικού τραγουδιστή της ντίσκο, Sylvester.

Το ντοκιμαντέρ, Love Me Like You Should: The Brave and Bold Sylvester, εξερευνά το ξεκίνημα του Sylvester από μια εκκλησιαστική χορωδία μέχρι τα χρόνια που πέρασε βυθισμένος στην παράξενη νυχτερινή ζωή του Σαν Φρανσίσκο και είναι διαθέσιμο για δωρεάν προβολή ως μέρος των εορτασμών του LGBTQI+ pride.

Ο γεννημένος στο Λος Άντζελες τραγουδιστής, ήταν υπεύθυνος για φωνητικά στα κλασικά, όπως το “You Make Me Feel (Mighty Real)” και το “Dance (Disco Heat)“, και κυκλοφόρησε δίσκους πάνω σε συνθέσεις του Patrick Cowley. Ο Sylvester ήταν επίσης εξέχων ακτιβιστής κατά της εξάπλωσης του HIV / AIDS καθ ‘όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τον Billy Porter, τη Martha Wash (The Weather Girls, Two Tons o’ Fun), την αδελφή του Sylvester, Bernadette Baldwin, τον βιογράφο Josh Gamson, τον παραγωγό / τραγουδοποιό James Wirrick και άλλους. Δείτε το παρακάτω.