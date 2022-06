Δείτε τους Rolling Stones να τραγουδούν Beatles στο Λίβερπουλ

Οι Rolling Stones τίμησαν τους Beatles στη γενέτειρά τους.

Η επετειακή περιοδεία των Rolling Stones για τα 60 χρόνια τους ως συγκρότημα έκανε στάση στο στάδιο «Anfield» του Λίβερπουλ της Αγγλίας το βράδυ της Πέμπτης 9 Ιουνίου.

Πέντε τραγούδια μετά την έναρξη της συναυλίας, οι Rolling Stones τίμησαν τους ήρωες της πόλης, τους Beatles, με το κλασικό τραγούδι «I Wanna Be Your Man», το οποίο έχει ηχογραφηθεί και τα από τα δύο θρυλικά συγκροτήματα.

«Είχαμε αποφασίσει να κάνουμε πρόβα μία ειδική εκδοχή του “You’ll Never Walk Alone”. Αλλά αντί γι’ αυτό αποφασίσαμε να παίξουμε μία διασκευή ενός τραγουδιού που γράφτηκε από άλλα παλικάρια της περιοχής, οπότε θα το παίξουμε ειδικά για εσάς», είπε ο Mick Jagger στο κοινό.

Το «You’ll Never Walk Alone» των Gerry and the Pacemakers παίζεται πριν από τη σέντρα κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα της Λίβερπουλ στο «Anfield». Οι Beatles και οι Gerry and the Pacemakers ήταν για ένα σύντομο διάστημα αντίπαλοι στη σκηνή του Merseybeat του Λίβερπουλ στις αρχές της δεκαετίας του ’60.

Επίσης, τα μέσα ενημέρωσης της εποχής θεωρούσαν ότι υπήρχε αντιπαλότητα μεταξύ των Beatles και των Stones, αλλά στην πραγματικότητα τα μέλη των δύο εμβληματικών συγκροτημάτων διατηρούσαν φιλικές σχέσεις.

Το 1963, οι Beatles έδωσαν στους Rolling Stones το «I Wanna Be Your Man» αμέσως μόλις το έγραψαν. Το «I Wanna Be Your Man» ήταν το δεύτερο single των Stones και έφτασε στο νούμερο 12 των βρετανικών charts.

Οι Beatles κυκλοφόρησαν τη δική τους εκδοχή του τραγουδιού λίγες εβδομάδες αργότερα στο άλμπουμ «Meet The Beatles».

Οι Rolling Stones απέσυραν το «I Wanna Be Your Man» από το πρόγραμμα των ζωντανών εμφανίσεών τους στις αρχές του 1965, αλλά επανάφεραν το τραγούδι στις συναυλίες τους το 2012 σε τρεις σταθμούς της περιοδείας τους για την 50ή επέτειό τους ως συγκρότημα.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που οι Rolling Stones έπαιξαν το «I Wanna Be Your Man» μετά από μία δεκαετία και η πρώτη γνωστή φορά που το έχουν παρουσιάσει στο Λίβερπουλ.

Ο Paul McCartney τραγούδησε το «I Wanna Be Your Man» κατά τη διάρκεια τριών VIP soundcheck εμφανίσεων στη περιοδεία του «Got Back» στην Αμερική τον Απρίλιο και τον Μάιο και ο Ringo Starr το παρουσιάζει κάθε βράδυ κατά τη διάρκεια της περιοδείας του με την All Starr Band.

Το ευρωπαϊκό σκέλος της επετειακής περιοδείας «Sixty» των Rolling Stones θα ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Στις πρώτες συναυλίες τους οι Rolling Stones έχουν παρουσιάσει ασυνήθιστα πολλά τραγούδια από τη δεκαετία του ’60, όπως τα «Out of Time», «Get Off Of My Cloud» και «19th Nervous Breakdown». Έχουν κάνει επίσης πρόβες με το «Mother’s Little Helper» του 1966, αλλά δεν το έχουν παίξει ακόμα μπροστά στο κοινό.