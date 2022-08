Δείτε όλα τα live acts των MTV Video Music Awards 2022

Από τις BLACKPINK στη Nicki Minaj και από τους Måneskin στους Red Hot Chili Peppers.

Η τελετή απονομής των MTV Video Music Awards 2022 συγκέντρωσε στην ίδια σκηνή μία σειρά καλλιτεχνών από ένα ευρύ μουσικό φάσμα.

Στη σκηνή του Prudential Center στο Νιούαρκ του Νιού Τζέρσεϊ ανέβηκαν οι Anitta, Bad Bunny, J Balvin, BLACKPINK, Kane Brown, Eminem & Snoop Dogg, Fergie, Jack Harlow, Khalid & Marshmello, Lizzo, Måneskin, Nicki Minaj, Panic! at the Disco και Red Hot Chili Peppers.

Μεγάλοι νικητές των MTV VMA 2022 ήταν ο Jack Harlow, ο οποίος κέρδισε τέσσερα βραβεία και η Taylor Swift, η οποία απέσπασε τρία βραβεία, μεταξύ των οποίων το κορυφαίο βραβείο της διοργάνωσης για το Βίντεο της Χρονιάς.

Τη βραδιά των MTV Video Music Awards 2022 άνοιξαν ο Jack Harlow και η Fergie τραγουδώντας τις επιτυχίες τους «First Class» και το «Glamorous».

Ακολούθησε η Lizzo με τα τραγούδια «About Damn Time» και «2 Be Loved (Am I Ready)» από το νέο άλμπουμ της «Special».

Οι BLACKPINK έκαναν το ντεμπούτο τους στη σκηνή των MTV Video Music Awards και παρουσίασαν για πρώτη φορά ζωντανά το νέο single τους «Pink Venom», που κυκλοφόρησε πρόσφατα και έχει σημειώσει ρεκόρ στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο J Balvin και ο Ryan Castro παρουσίασαν τη συνεργασία τους στο «Nivel de Perreo».

Τη νέα μουσική συνάντησή τους στο single «Numb» παρουσίασαν και ο Khalid με τον Marshmello.

Η Nicki Minaj παρέλαβε το εμβληματικό «Michael Jackson» Video Vanguard Award των MTV Video Music Awards και γιόρτασε τη βράβευσή της παρουσιάζοντας ένα medley με τραγούδια της «All Things Go», «Roman’s Revenge», «Monster», «Beez in the Trap», «Chun-Li», «Moment 4 Life», «Super Bass» και «Anaconda».

Η ράπερ ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με το νέο single της «Super Freaky Girl».

Ο Eminem και ο Snoop Dogg ανέβηκαν στη σκηνή των MTV VMA 2022 και παρουσίασαν τη συνεργασία τους στο «From the D 2 the LBC» με μία μοναδική στο είδος της εμφάνιση που ήταν εμπνευσμένη από το metaverse.

Οι Red Hot Chili Peppers επέστρεψαν στα MTV Video Music Awards μετά από είκοσι και πλέον χρόνια για να βραβευθούν με το Global Icon Award της διοργάνωσης και να τραγουδήσουν το νέο τραγούδι τους «Black Summer» και την κλασική επιτυχία τους «Can’t Stop».

Η Anitta τραγούδησε το smash hit «Envolver» και τα τραγούδια «Movimento da Sanfoninha», «Bola Rebola», «Vai Malandra» και «Lobby».

Ο Kane Brown εμφανίστηκε από το Fort Lee του Νιού Τζέρσεϊ και τραγούδησε το «Grand».

Οι Måneskin παρουσίασαν το τραγούδι τους «Supermodel» σε μία επεισοδιακή εμφάνιση που λογοκρίθηκε από το MTV.

Ο Bad Bunny εμφανίστηκε στο Yankee Stadium της Νέας Υόρκης και τραγούδησε το «Tití Me Preguntó από το σαρωτικό άλμπουμ του «Un Verano Sin Ti».

Στην τελευταία εμφάνιση των MTV VMA 2022, οι Panic! At The Disco του Brendon Urie παρουσίασαν το «Don’t Let The Light Go Out» από το νέο άλμπουμ τους «Viva Las Vengeance».

Στο pre-show των MTV Video Music Awards 2022 εμφανίστηκαν:

Ο Saucy Santana με το «Booty» και το «Too Much».

Ο Yung Gravy με το «Betty (Get Money)».

Η Dove Cameron με το «Boyfriend» και το «Breakfast».

Στο Extender Play Stage ανέβηκαν:

Ο Conan Gray με το «Disaster» και το «Memories».

Η Flo Milli με το «Conceited» και το «Bedtime».

Ο JID με το «Dance Now» και το «Surround Sound».

Η Lauren Spencer-Smith με το «Fingers Crossed» και το «Flowers».