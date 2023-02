Def Leppard: Στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα ο Joe Elliott

Η συναυλία των Def Leppard στην Μπογκοτά της Κολομβίας το βράδυ του Σαββάτου 25 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε κανονικά, λίγες ώρες αφότου έγινε γνωστό ότι ο τραγουδιστής του συγκροτήματος, Joe Elliott, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο έχοντας αναπνευστικά προβλήματα.

Αφού έδωσαν συναυλίες στην Πόλη του Μεξικού και το Μοντερέι την περασμένη εβδομάδα, οι Def Leppard και οι Mötley Crüe έφτασαν στην Μπογκοτά το βράδυ της Παρασκευής 24 Φεβρουαρίου για τον τρίτο σταθμό της κοινής παγκόσμιας περιοδείας τους το 2023.

Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, η εφημερίδα El Tiempo ανέφερε ότι ο Joe Elliott είχε μεταφερθεί στο Clínica de Marly, ένα νοσοκομείο της Μπογκοτά, επειδή είχε παρουσιάσει δύσπνοια.

Διαφήμιση

Σύμφωνα με τον τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό Blu Radio, πηγές από το νοσοκομείο Clínica de Marly επιβεβαίωσαν στη συνέχεια ότι ο 63χρονος τραγουδιστής είχε ήδη πάρει εξιτήριο.

Αν και δεν υπήρξε επίσημη δήλωση από τη διοργανώτρια εταιρεία της συναυλίας, που έλαβε χώρα στο Parque Simon Bolivar της Μπογκοτά, οι Def Leppard ανάρτησαν μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «η συναυλία εξακολουθεί να ισχύει».

«Είμαστε έτοιμοι να ροκάρουμε με τους θαυμαστές μας στην Κολομβία!», πρόσθεσε το συγκρότημα.

Αργότερα, οι Def Leppard δημοσίευσαν ένα βίντεο με τον Joe Elliott να βρίσκεται έξω από τον χώρο της συναυλίας τους και να καθησυχάζει το κοινό τόσο για την κατάσταση της υγείας του όσο και για τη διεξαγωγή της προγραμματισμένης εμφάνισής τους.

«Είναι τώρα 5:20 μ.μ. Ξεκινάμε στις 8. Λοιπόν, είμαι ζωντανός και καλά. Λίγο ζαλισμένος, για να είμαι ειλικρινής. Μέτρια προς σοβαρή νόσος μεγάλου υψομέτρου», είπε.

«Δεν θα ήθελα να ξέρω τι είναι η “σοβαρή” νόσος μεγάλου υψομέτρου, δεν θα ήθελα να την ευχηθώ στον χειρότερο εχθρό μου. Αλλά εδώ είμαι… Προφανώς το διαδίκτυο πήρε φωτιά, οπότε είμαι εδώ για να ηρεμήσω όλους όσους ανησυχούν γι’ αυτό. Είμαι εδώ, και θα βγούμε στις 8 μ.μ.», συνέχισε.

BOGOTA – the show is still ON for tonight at Parque Simon Bolivar! We're ready to rock and roll with the fans in Colombia! 🤘 🔥 pic.twitter.com/KoEXqwGt9r

— Def Leppard (@DefLeppard) February 25, 2023