Def Leppard: Ο Rick Allen λύνει τη σιωπή του για τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε

Ο ντράμερ των Def Leppard αναρρώνει από τον τραυματισμό του.

Ο Rick Allen των Def Leppard ευχαρίστησε τους θαυμαστές του για την «τεράστια υποστήριξή τους», μία εβδομάδα μετά τη βίαιη επίθεση που δέχθηκε στη Νότια Φλόριντα.

Ο 59χρονος ντράμερ βρισκόταν μαζί με τους Def Leppard στο Fort Lauderdale της Φλόριντα για μία κοινή συναυλία με τους Mötley Crüe στο Seminole Hard Rock Hotel And Casino στις 12 Μαρτίου.

Την επόμενη ημέρα, Δευτέρα 13 Μαρτίου, ο Rick Allen βγήκε έξω από το ξενοδοχείο Four Seasons στο οποίο διέμενε για να καπνίσει ένα τσιγάρο και δέχθηκε βίαιη επίθεση από έναν 19χρονο ονόματι Max Hartley.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης, ο οποίος αρχικά κρυβόταν πίσω από έναν στύλο, έτρεξε με ταχύτητα προς το μέρος του Rick Allen, τον χτύπησε και τον έριξε στο έδαφος, με τον ντράμερ να χτυπάει το κεφάλι του και να τραυματίζεται.

Μια γυναίκα έσπευσε να βοηθήσει τον ντράμερ βλέποντας την επίθεση, αλλά ο άνδρας την έριξε και αυτή στο έδαφος και άρχισε να τη χτυπά επανειλημμένα.

Ο 19χρονος συνελήφθη την ίδια ημέρα και εναντίον του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για κακοποίηση ηλικιωμένου ή ενήλικου με αναπηρία χωρίς πρόκληση σοβαρής βλάβης, αφού ο Rick Allen είχε χάσει το χέρι του σε τροχαίο ατύχημα το 1984. Ο Hartley αποφυλακίστηκε στη συνέχεια με εγγύηση.

Ο Rick Allen έλυσε τη σιωπή του για την επίθεση με ένα μήνυμα που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Κυριακή 19 Μαρτίου.

«Σας ευχαριστώ όλους για την τεράστια υποστήριξή σας. Η αγάπη και οι προσευχές σας βοηθούν πραγματικά. Η σύζυγός μου Lauren ευτυχώς δεν ήταν μαζί μου την ώρα του περιστατικού. Είμαστε μαζί τώρα και προσπαθούμε να αναρρώσουμε σε έναν ασφαλή χώρο», έγραψε ο ντράμερ των Def Leppard.

«Επικεντρωνόμαστε στην επούλωση για όλους τους εμπλεκόμενους. Σας ζητάμε να συμμετάσχετε στην προσπάθειά μας να περάσουμε από τη σύγχυση και το σοκ στη συμπόνια και την ενσυναίσθηση. Καταλαβαίνουμε ότι αυτή η πράξη βίας μπορεί να είναι προκλητική για τόσους πολλούς ανθρώπους», συνέχισε.

«Σε όλους τους θαυμαστές, τους βετεράνους και τους διασώστες της παγκόσμιας κοινότητάς μας, σας σκεφτόμαστε όλους. Μαζί με την αγάπη, μπορούμε όλοι να ξεπεράσουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές», τόνισε.

(1/3) Thank you everyone for your overwhelming support. Your love and prayers are truly helping. My wife Lauren was thankfully not with me at the time of the incident. We are together now, and working on recovering in a safe space. pic.twitter.com/e8mIbSwFiu — Rick Allen (@rickallenlive) March 19, 2023

(2/3) We are focusing on healing for everyone involved. We ask you to join us in our effort to move from confusion and shock to compassion and empathy. We understand this act of violence can be triggering for so many people. — Rick Allen (@rickallenlive) March 19, 2023