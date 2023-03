Οι Def Leppard συμπράττουν με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα στο νέο άλμπουμ «Drastic Symphonies»

Οι Def Leppard επαναπροσδιορίζουν τη συνταγή του συμφωνικού rock.

Στο νέο άλμπουμ «Drastic Symphonies» τα μεγαλύτερα τραγούδια των Def Leppard αποδομούνται και χτίζονται ξανά με τη μαγευτική συνοδεία της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το άλμπουμ, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 19 Μαΐου, θα αποτελέσει μία διαφορετική και τολμηρή προσέγγιση στα πιο αγαπημένα τραγούδια του συγκροτήματος.

Στο μεγαλύτερο μέρος του, το άλμπουμ περιλαμβάνει τον αυθεντικό ήχο των κλασικών τραγουδιών των Def Leppard, σε συνδυασμό με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα, αλλά το «Drastic Symphonies» περιέχει επίσης νέα φωνητικά και κιθάρες, δημιουργώντας νέες επικές συμφωνικές ενορχηστρώσεις.

Οι Def Leppard δεν διασκευάζουν μόνο τα πιο δημοφιλή τραγούδια τους, αλλά και εκείνα που δεν είχαν λάβει αρκετή προσοχή στο παρελθόν. Οι αρχικές ηχογραφήσεις απέκτησαν δεύτερη ζωή χάρη στην ορχήστρα και τις νέες ηχογραφήσεις.

Σε διάφορα σημεία του άλμπουμ «Drastic Symphonies», οι ακροατές θα ακούσουν τον 63χρονο τραγουδιστή του συγκροτήματος, Joe Elliott, να κάνει ντουέτο με τον 22χρονο εαυτό του.

Αυτό το άλμπουμ είναι ένα νοσταλγικό ταξίδι στο παρελθόν για τους φανατικούς οπαδούς του συγκροτήματος και όσους είχαν την ευκαιρία να μεγαλώσουν με τους Def Leppard στο επίκεντρο τη δεκαετία του ’80. Οι νεότεροι θαυμαστές θα γοητευτούν αναμφίβολα από τη μαγεία που γνωρίζουν κυρίως από τα παιχνίδια και τις ταινίες του James Bond.

Το «Drastic Symphonies» θα κυκλοφορήσει σε CD, μαύρο βινύλιο 2LP, έγχρωμο βινύλιο 2LP περιορισμένης έκδοσης, περιορισμένο picture disc 2LP, CD/Blu-Ray (Atmos) και ψηφιακά.

Το πρώτο single από το «Drastic Symphonies» είναι η νέα εκτέλεση του τραγουδιού «Animal», από το άλμπουμ «Hysteria» των Def Leppard που κυκλοφόρησε το 1987.

«Οι Def Leppard πάντα απολάμβαναν να ξεφεύγουν από την πεπατημένη, δουλεύοντας με ονόματα όπως ο Tim McGraw, η Taylor Swift και η Alison Krauss για παράδειγμα. Έτσι, όταν μας παρουσιάστηκε η πρόταση να επιστρέψουμε στον παλιό κατάλογό μας με τη Βασιλική Φιλαρμονική, αρπάξαμε όλοι την ευκαιρία», δηλώνει ο Joe Elliott.

«Αν και δεν είμαστε μακράν το πρώτο συγκρότημα που θα το κάνει αυτό, η άμεση συνεργασία με μια ορχήστρα στο Abbey Road σε μερικά από τα πιο ενορχηστρωμένα τραγούδια μας φάνηκε πολύ καλή ευκαιρία για να την αφήσουμε να περάσει ανεκμετάλλευτη», προσθέτει.

Οι ηχογραφήσεις της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας πραγματοποιήθηκαν στα ιστορικά στούντιο Abbey Road του Λονδίνου τον Μάρτιο του 2022 και η παραγωγή του άλμπουμ έγινε από τους Def Leppard, τον Ronan McHugh και τον Nick Patrick, τον παραγωγό πολλών άλμπουμ της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας και άλλων ηχογραφήσεων, όπως το «A Brand New Me» της Aretha Franklin και το «If I Can Dream» του Elvis Presley.

Τις ενορχηστρώσεις επιμελήθηκε ο Eric Gorfain, ο οποίος είναι γνωστός για τη συνεργασία του με τους Neil Diamond, Ryan Adams και Christina Aguilera.

Ο κιθαρίστας των Def Leppard, Phil Collen, σχολιάζει: «Όταν μας έγινε η πρόταση να κάνουμε ένα συμφωνικό άλμπουμ με τη Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα, αισθανθήκαμε μεγάλη τιμή. Αλλά δεν θέλαμε απλώς μία ορχήστρα να τοποθετηθεί πάνω από τις προηγούμενες ηχογραφήσεις μας».

«Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε κάτι ξεχωριστό, όπου θα είχαμε κάτι κλασικό αλλά θα το παρουσιάζαμε με έναν ολοκαίνουργιο τρόπο ο οποίος θα προϋπέθετε να κάνουμε τα πάντα να δουλέψουν στο πλαίσιο των “Drastic Symphonies”», σημειώνει.

Οι Def Leppard ηχογράφησαν νέα μέρη, έκαναν remix προηγούμενους ήχους, αφαίρεσαν μερικά από τα όργανά τους για να μπορέσει η ορχήστρα να αναπνεύσει και κυριολεκτικά δημούργησαν ένα νέο άλμπουμ.

«Ήταν μία εκπληκτικά συναρπαστική διαδικασία με αποκορύφωμα τη ζωντανή ηχογράφηση της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας στα στούντιο Abbey Road στο Λονδίνο. Μια απόλυτα ομαδική προσπάθεια που διήρκεσε ένα μεγάλο μέρος του έτους», συνεχίζει ο Phil Collen.

«Είναι ένα νέο άλμπουμ των Def Leppard, είναι ένα άλμπουμ με greatest hits και ένα επιπλέον άλμπουμ, με μερικά σπάνια τραγούδια, είναι ένα live album της Βασιλικής Φιλαρμονικής Ορχήστρας και πιστεύουμε ότι είναι τέλειο. Είμαστε πολύ για το αποτέλεσμα του “Drastic Symphonies” και ανυπομονούμε να το μοιραστούμε με τον κόσμο», προσθέτει.

Το tracklist του «Drastic Symphonies»

1. Turn To Dust

2. Paper Sun

3. Animal

4. Pour Some Sugar on Me (Stripped version)

5. Hysteria

6. Love Bites

7. Goodbye For Good This Time

8. Love

9. Gods Of War

10. Angels (Can’t Help You Now)

11. Bringin’ On the Heartbreak

12. Switch 625

13. Too Late for Love

14. When Love & Hate Collide

15. Kings Of the World

Οι εκδόσεις βινυλίου και Atmos θα περιλαμβάνουν επίσης ένα αποκλειστικό bonus track:

16. Have You Ever Needed Someone So Bad