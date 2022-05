Οι Def Leppard δηλώνουν έτοιμοι να βάλουν «φωτιά» στο 2022.

Tα σύμβολα και θρύλοι της ροκ μουσικής Def Leppard κυκλοφορούν το δωδέκατο ολοκληρωμένο άλμπουμ τους, με τίτλο «Diamond Star Halos».

Πρόκειται για την πρώτη δισκογραφική δουλειά του συγκροτήματος μετά το κορυφαίο άλμπουμ «Def Leppard» του 2015.

Το άλμπουμ περιέχει 15 ολοκαίνουργια κομμάτια, τα οποία δημιουργήθηκαν τα τελευταία δύο χρόνια. Ο μακροχρόνιος συνεργάτης του συγκροτήματος, Ronan McHugh, είναι υπεύθυνος για την παραγωγή του υλικού.

Το «Diamond Star Halos» ξεκίνησε με μια ανταλλαγή ιδεών στη χαρακτηριστική απομόνωση της πανδημίας. Ο τραγουδιστής Joe Elliott βρισκόταν στην Ιρλανδία, ο μπασίστας Rick Savage στην Αγγλία και οι κιθαρίστες Phil Collen και Vivian Campbell και ο ντράμερ Rick Allen στις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Πάντα προσπαθούσαμε να κάνουμε μουσική που κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται καλύτερα. Θέλουμε να ξεφύγουμε από την πολιτική, από όλα όσα συμβαίνουν στον κόσμο και με τα οποία πρέπει να ασχοληθούμε», σημειώνει ο Joe Elliott.

«Αυτή ήταν και η βασική ιδέα πίσω από το “Diamond Star Halos”. Δεν θέλαμε να κάνουμε έναν δίσκο για το εδώ και τώρα. Απλά θέλαμε να κάνουμε ένα κλασικό άλμπουμ. Τέλος της ιστορίας. Ωστόσο, εξακολουθούμε να επανεφευρίσκουμε τους εαυτούς μας. Πολλοί καλλιτέχνες σταματούν να εξελίσσονται, αλλά όχι εμείς», συνεχίζει.

Για να προετοιμάσει το έδαφος για την άφιξη του «Diamond Star Halos», το βρετανικό πενταμελές συγκρότημα κυκλοφόρησε τα καταιγιστικά τραγούδια «Kick», «Take What You Want» και «Fire It Up».

Χωρίς την πίεση προθεσμιών ή ενός προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, οι Def Leppard έδωσαν όλη την ενέργειά τους στη δημιουργία 15 ουσιαστικών τραγουδιών με ένα μείγμα κλασικού πνεύματος που συναντά τη σύγχρονη φλόγα.

Όσον αφορά τη θεματολογία, οι Def Leppard στράφηκαν στις πρώτες κοινές επιρροές τους, όπως ο David Bowie, οι T. Rex και οι Mott The Hoople, μεταξύ άλλων. «Πήραμε τον τίτλο από το “Bang a Gong (Get It On)” των T.Rex. Υπάρχει μια ατάκα που λέει: “Έχεις ένα διαμαντένιο αστέρι με φωτοστέφανο”», εξηγεί ο Joe Elliott.

Ωστόσο, δεν ξεκίνησαν αυτό το ταξίδι μόνοι τους. Η πολυβραβευμένη με Grammy και θρυλική καλλιτέχνιδα Alison Krauss δάνεισε την αγγελική φωνή της στα τραγούδια «This Guitar» και «Lifeless», ενώ ο πιανίστας του David Bowie, Mike Garson, συμμετέχει στα τραγούδια «Goodbye For Good This Time» και «Angels (Can’t Help You Now)».

Το εξώφυλλο του «Diamond Star Halos» (Mercury Records / Universal Music) είναι από μόνο του ένα έργο τέχνης. Ένα γενεαλογικό δέντρο με τα άμεσα αναγνωρίσιμα εξώφυλλα των άλμπουμ των Def Leppard από τη διάσημη ιστορία τους.

Με εικόνες από τον παγκοσμίου φήμης φωτογράφο και σκηνοθέτη Anton Corbijn, ιδέες styling από τη Maryam Malakpour και γραφικά από τους Munden Brothers με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, το εξώφυλλο του άλμπουμ απεικονίζει πραγματικά την επιρροή των Def Leppard μέσα από τα σημερινά μάτια τους.

«Νομίζω ότι κάναμε έναν εξαιρετικό δίσκο. Δεν είμαστε πια παιδιά. Το “Diamond Star Halos” έχει νόημα για εμάς, το κοινό μας και τον κόσμο. Είναι ένα άλμπουμ που μας καθορίζει», καταλήγει ο Joe Elliott.

Οι Def Leppard αποτελούνται από τους Joe Elliott (φωνητικά), Rick Savage (μπάσο), Rick Allen (τύμπανα), Phil Collen (κιθάρα) και Vivian Campbell (κιθάρα).

Βρείτε επίσης το άλμπουμ στο YouTube: