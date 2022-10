Οι Def Leppard ανακοινώνουν το πρώτο βιβλίο τους

Το βιβλίο θα περιλαμβάνει γραπτά κείμενα από τα μέλη του συγκροτήματος, αρχειακές συνεντεύξεις και αδημοσίευτες φωτογραφίες.

Οι Def Leppard θα κυκλοφορήσουν την άνοιξη του 2023 το πρώτο βιβλίο τους, «Definitely: The Official Story of Def Leppard», το οποίο καταγράφει την εξέλιξη και τη μνημειώδη ιστορία ενός από τα πιο σημαντικό συγκροτήματα στην ιστορία του rock’n’roll.

Το βιβλίο, που εν μέρει αποτελεί απομνημονεύματα και εν μέρει μία συλλογή από αναμνηστικά από την καριέρα του συγκροτήματος, θα καλύπτει το σύνολο της ιστορίας των Deff Leppard μέσα από γραπτά κείμενα από κάθε μέλος του συγκροτήματος, μαζί με φωτογραφίες από κάθε στάδιο της καριέρας τους.

Το «Definitely: The Official Story of Def Leppard» θα κυκλοφορήσει από την Genesis Publications σε έκδοση με σκληρό εξώφυλλο, καθώς και σε δύο περιορισμένες εκδόσεις 1.500 αντιτύπων, μία συλλεκτική και μία πολυτελή έκδοση, υπογεγραμμένες από το ίδιο το συγκρότημα.

Οι Def Leppard, με κλασικά άλμπουμ όπως τα «High N Dry», «Euphoria» και «Adrenalize», συνέβαλαν με την ευρεία δισκογραφία τους στη διαμόρφωση του ήχου της ροκ μουσικής κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του ’80, συνδυάζοντας το metal με τις μελωδίες που έκαναν το hard rock να αποκτήσει την pop απήχηση την οποία θα συνειδητοποιούσε πλήρως χρόνια αργότερα.

Καθώς ασχολήθηκαν με κάθε πτυχή της ροκ μουσικής, από το grunge μέχρι τις έντονα ηλεκτρικές ερωτικές μπαλάντες, οι Def Leppard εδραιώθηκαν ως η επιτομή των ροκ σταρ, πραγματοποιώντας ασταμάτητες εμφανίσεις σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Βόρεια Αμερική.

Κάποια στιγμή είχαν αποκτήσει το μεγαλύτερο κοινό στον κόσμο, καθώς έγιναν το πρώτο συγκρότημα στην ιστορία που πούλησε επτά εκατομμύρια αντίτυπα δίσκων με δύο διαδοχικά άλμπουμ, τα «Pyromania» και «Hysteria».

Το «Definitely: The Official Story of Def Leppard» θα ακολουθήσει τους Joe Elliott (τραγούδι), Steve Clark (κιθάρα), Pete Willis (κιθάρα), Vivian Campbell (κιθάρα και φωνητικά), Phil Collen (κιθάρα και φωνητικά), Rick Allen (ντραμς), Tony Kenning (ντραμς) και Rick Savage (μπάσο και φωνητικά) καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους, όπως απεικονίζεται μέσα από εκατοντάδες αδημοσίευτες φωτογραφίες από τα στούντιο, τις φωτογραφήσεις, τα ταξίδια τους (με αεροπλάνα, αυτοκίνητα και τρένα), τα δωμάτια των ροκ σταρ ξενοδοχείων τους και πολλά άλλα.

Οι Def Leppard θα συμπεριλάβουν ακόμη και νέες λεπτομερείς αρχειακές συνεντεύξεις, οι οποίες θα προσφέρουν ακόμη περισσότερες πληροφορίες για τη διαρκή επιτυχία τους, καθώς και για τη βαθιά ριζωμένη κληρονομιά τους στη ροκ μουσική.

Το «Definitely: The Official Story of Def Leppard» θα διαθέτει φωτογραφίες από πάνω από 1.300 αναμνηστικά αντικείμενα των Def Leppard που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών.

Επίσης, θα περιλαμβάνεται ένα λεύκωμα που επιμελήθηκε η μητέρα του Joe Elliott, Cindy Elliott, καθώς και φωτογραφίες που τραβήχτηκαν σε όλο τον κόσμο από τους Ross Halfin, Mick Rock και Anton Corbijn.