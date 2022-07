Deep Purple: Ο Steve Morse αποχωρεί οριστικά από το συγκρότημα

«Ο Steve θα λείψει σε όλους μας», ανέφερε το συγκρότημα.

Μετά από 28 χρόνια παρουσίας στους Deep Purple, ο κιθαρίστας Steve Morse αποχωρεί επίσημα από το συγκρότημα προκειμένου να μείνει στο πλευρό της συζύγου του Janine, η οποία δίνει μάχη με τον καρκίνο.

Τέσσερις μήνες νωρίτερα, ο Steve Morse είχε ανακοινώσει ότι θα έκανε ένα διάλειμμα από το συγκρότημα, με την ελπίδα να επανενταχθεί στους Deep Purple του μόλις βελτιωθεί η υγεία της συζύγου του. Στη συνέχεια αντικαταστάθηκε στις περιοδείες της μπάντας από τον Ιρλανδό κιθαρίστα της blues-rock Simon McBride.

Οι Deep Purple ανακοίνωσαν την οριστική αποχώρηση του κιθαρίστα μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

«Οι Deep Purple ανακοινώνουν ότι ο Steve Morse θα αποχωρήσει από το συγκρότημα, έχοντας διατελέσει κιθαρίστας του για περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα. Λόγω προσωπικών αναγκών ο Steve δεν μπορεί να συμμετάσχει στο πρόγραμμα του συγκροτήματος καθ’ όλη τη διάρκεια του 2022 και στη συνέχεια», ανέφεραν.

«Πριν από μερικούς μήνες, ο Steve μοιράστηκε με τους θαυμαστές του συγκροτήματος τη δυσάρεστη είδηση ότι η σύζυγός του, Janine, παλεύει με τον καρκίνο και, σύμφωνα με τα δικά του λόγια: “Απλά πρέπει να είμαι εκεί μαζί της”», συνέχισαν.

Από τότε που εντάχθηκε στους Deep Purple το 1994, ο Steve Morse συμμετείχε στη δημιουργία κι την ηχογράφηση οκτώ άλμπουμ με το συγκρότημα: «Purpendicular», «Abandon», «Bananas», «Rapture Of The Deep», «Now What?!», «Infinite», «Whoosh!» και στο πρόσφατο «Turning To Crime».

Επιπλέον, ο Steve Morse έχει επίσης ηχογραφήσει πολλά live albums με τους Deep Purple όλα αυτά τα χρόνια.

«Ο Steve θα λείψει πολύ από το συγκρότημα, το προσωπικό, το μάνατζμεντ, τη δισκογραφική εταιρεία και όλους εκείνους που είχαν την ευχαρίστηση να δουλέψουν μαζί του όλα αυτά τα χρόνια», πρόσθεσε το συγκρότημα.

«Ο Steve ήταν πάντα εξαιρετικά ευγνώμων για την υποστήριξη και την αγάπη των θαυμαστών των Deep Purple σε όλο τον κόσμο. Ένας πραγματικός δάσκαλος…», κατέληξε η ανακοίνωση.

Ο Steve Morse εξήγησε σε δήλωσή του ότι το περασμένο φθινόπωρο εγκατέλειψε ξαφνικά τις ηχογραφήσεις των Deep Purple στη Γερμανία, επειδή η σύζυγός του αντιμετώπιζε ένα «σοβαρό ιατρικό πρόβλημα».

«Σχεδόν ένα χρόνο αργότερα, μαθαίνουμε να αποδεχόμαστε τον επιθετικό καρκίνο 4ου σταδίου και τη χημειοθεραπεία για το υπόλοιπο της ζωής της», ανέφερε ο κιθαρίστας.

«Και στους δύο μας λείπει να είμαστε σε συναυλίες, αλλά απλά δεν μπορούσα να δεσμευτώ για μεγάλες ή μακρινές περιοδείες, αφού τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν γρήγορα στο σπίτι. Πρότεινα να βρούμε έναν αντικαταστάτη κιθαρίστα το περασμένο φθινόπωρο, ελπίζοντας ότι θα μπορούσαμε να δούμε τη θαυματουργή θεραπεία του καρκίνου για την οποία όλοι μας έχουμε ακούσει», συνέχισε.

«Όσο περνούσε ο καιρός, μπορούσα να δω όμως τον τρόπο που πήγαιναν τα πράγματα, μετά από 28 χρόνια παρουσίας στο συγκρότημα», τόνισε.

«Έχω ήδη παίξει την τελευταία μου συναυλία με τους Purple στη Φλόριντα, στην κρουαζιέρα Rock Legends Cruise. Θέλω να ευχαριστήσω τους θεατές που υποστήριξαν τόσο δυναμικά τη ζωντανή μουσική και μετέτρεψαν κάθε συναυλία από πρόβα τζενεράλε σε μία καταιγιστική, συναρπαστική εμπειρία», ανέφερε.

Ο Steve Morse σημείωσε ότι «έκανε πραγματική διαφορά» το γεγονός ότι βρέθηκε στο πλευρό της συζύγου του αυτό το διάστημα και δήλωσε ότι «παρέδωσε τα κλειδιά» στον Simon McBride.

«Θα μου λείψουν όλοι από το συγκρότημα και το προσωπικό, αλλά το γεγονός ότι είμαι βοηθός και συμπαραστάτης της Janine έκανε πραγματική διαφορά σε πολλά καίρια σημεία. Καθώς η Janine προσαρμόζεται στους περιορισμούς της, είναι σε θέση να κάνει πολλά πράγματα μόνη της, οπότε θα προσπαθήσουμε να δώσουμε κάποιες μικρότερες κοντινές συναυλίες σε περιοδείες με φίλους για να βγούμε, ελπίζω, και οι δύο από το σπίτι!», ανέφερε.

«Ξέρω ότι ο Simon τα έχει ήδη πάει τέλεια με τις συναυλίες, αλλά τώρα παραδίδω τα κλειδιά του θησαυροφυλακίου που κρύβει το μυστικό για το πώς ηχογραφήθηκε η εισαγωγή του “Smoke On The Water” του Ritchie (Blackmore). Υποθέτω ότι πρέπει να κουνήσεις το κλειδί σωστά, γιατί εγώ δεν το άνοιξα ποτέ», πρόσθεσε.

Τις δικές τους δηλώσεις για τον Steve Morse έκαναν και τα υπόλοιπα μέλη των Deep Purple, ο τραγουδιστής Ian Gillan, ο ντράμερ Ian Paice, ο μπασίστας Roger Glover και ο keyboardist Don Airey, οι οποίοι μοιράστηκαν τις όμορφες αναμνήσεις με τον κιθαρίστα.