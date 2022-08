Οι Deep Purple διασκευάζουν το «Oh Well» των Fleetwood Mac

Το δεύτερο τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Deep Purple, το οποίο θα αποτελείται αποκλειστικά από διασκευές τραγουδιών άλλων καλλιτεχνών.

Οι Deep Purple κυκλοφορούν το ολοκαίνουργιο single «Oh Well».

Μετά την αποθεωτική κυκλοφορία του «7 and 7 Is», οι Deep Purple παρουσιάζουν το επόμενο τραγούδι από το επερχόμενο άλμπουμ τους «Turning To Crime».

Σε παραγωγή του Bob Ezrin, το «Turning To Crime» είναι το πρώτο studio album των Deep Purple που αποτελείται εξ ολοκλήρου από τραγούδια που δεν έχουν γραφτεί από το συγκρότημα, αλλά έχουν ηχογραφηθεί προηγουμένως από άλλους καλλιτέχνες.

Το «Oh Well» είναι ένα τραγούδι που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά από τους Fleetwood Mac το 1969.

Η εκτέλεση των Deep Purple συνοδεύεται από ένα μουσικό βίντεο που ακολουθεί το συγκρότημα σε μια πολύ ιδιαίτερη αποστολή.

Σημειώνεται ότι η δισκογραφική εταιρεία και το management των Deep Pruple θα ήθελαν να δηλώσουν ότι κανείς από το συγκρότημα ή το συνεργείο, ούτε μέλη των μέσων μαζικής ενημέρωσης, δεν τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του βίντεο στη Γερμανία στις αρχές Οκτωβρίου.

«Όλοι γνωρίζουν ότι το “Oh Wel” είναι ένα σπουδαίο τραγούδι», λέει ο Roger Glover.

«Ο Steve έκανε το demo για αυτό το κομμάτι. Ποτέ δεν ξέρεις ακριβώς πού θα πάει με τον Steve, γιατί είναι πολύ εφευρετικός. Ακριβώς μέχρι εκείνο το σημείο, έχοντας κάνει μερικούς στίχους, το τραγούδι ήταν σχεδόν το ίδιο με το πρωτότυπο. Και μετά, ξαφνικά, απογειώθηκε σαν πύραυλος… σε κάποιο άλλο διάστημα», περιγράφει.

Το άλμπουμ «Turning To Crime» των Deep Purple θα κυκλοφορήσει από την earMUSIC στις 26 Νοεμβρίου.