Οι Deep Purple ανακοινώνουν το νέο άλμπουμ «Turning To Crime» – Ακούστε το πρώτο τραγούδι

Το «Turning To Crime» είναι το 22ο άλμπουμ των Deep Purple.

Οι Deep Purple κάνουν «στροφή στο έγκλημα» με το νέο άλμπουμ τους με τίτλο «Turning To Crime», το οποίο θα κυκλοφορήσει σε CD και διπλό LP στις 26 Νοεμβρίου μέσω της earMUSIC.

Σε παραγωγή του Bob Ezrin, το «Turning To Crime» είναι το πρώτο άλμπουμ των Deep Purple που δεν περιέχει τραγούδια με την υπογραφή της ίδιας της μπάντας.

Μετά από πέντε δεκαετίες δίσκων που αποτελούνταν κυρίως από πρωτότυπο υλικό, το 22ο άλμπουμ των Deep Purple περιέχει αποκλειστικά τραγούδια που έχουν γραφτεί και ηχογραφηθεί προηγουμένως από άλλους καλλιτέχνες: ένα ποινικό αδίκημα που συνήθως περιγράφεται από τη ροκ αστυνομία και τους πουριτανούς ενόρκους ως «διασκευές».

Πρόκειται για ηχογραφήσεις τραγουδιών που έχουν ήδη κυκλοφορήσει από τους Love, Huey «Piano» Smith, Fleetwood Mac, Mitch Ryder & the Detroit Wheels, Bob Dylan, Ray Charles & Quincy Jones, Little Feat, The Yardbirds, Lonnie Donegan/Johnny Horton, Bob Seger System, Cream, καθώς και το medley «Caught In The Act» με τραγούδια των Freddie King, Booker T. and the M.G.’s, The Allman Brothers Band, Led Zeppelin και The Spencer Davis Group, τα οποία αποκτούν νέα πνοή από τους Deep Purple, οι οποίοι για πρώτη φορά στην καριέρα τους ηχογράφησαν ένα άλμπουμ χωρίς να δεν βρίσκονται στην ίδια αίθουσα.

Το «Turning To Crime» είναι ένα άλμπουμ στο οποίο οι Deep Purple απολαμβάνουν τη μουσική χωρίς να έχουν εμπορικά σχέδια και χωρίς να χάνουν την πυγμή και την ορμή τους.

Το πρώτο single είναι μία διασκευή του τραγουδιού «7 And 7 Is» των Love που κυκλοφόρησε το 1966 και είναι διαθέσιμη τώρα στα ψηφιακά καταστήματα.

Το «Turning To Crime» έπεται της τριλογίας των άλμπουμ «NOW What?!» (2013), «inFinite» (2017) και «Whoosh!», το οποίο κυκλοφόρησε από τους Deep Purple πριν από 15 μήνες.

Τα τρία άλμπουμ, σε παραγωγή του Bob Ezrin, σημείωσαν πωλήσεις άνω του ενός εκατομμυρίου αντιτύπων, βρέθηκαν στην κορυφή σε 11 διαφορετικά charts και εμφανίστηκαν στο Top 10 σε περισσότερα από 40 charts παγκοσμίως.

Το tracklist του «Turning To Crime»

1. 7 And 7 Is (Love)

2. Rockin’ Pneumonia And The Boogie Woogie Flu (Huey “Piano” Smith)

3. Oh Well (Fleetwood Mac)

4. Jenny Take A Ride! (Mitch Ryder & the Detroit Wheels)

5. Watching The River Flow (Bob Dylan)

6. Let The Good Times Roll (Ray Charles & Quincy Jones)

7. Dixie Chicken (Little Feat)

8. Shapes Of Things (The Yardbirds)

9. The Battle Of New Orleans (Lonnie Donegan/Johnny Horton)

10. Lucifer (Bo Seger System)

11. White Room (Cream)

12. Caught In The Act Medley: Going Down (Freddie King)/Green Onions (Booker T. and the M.G.’s)/Hot ‘Lanta (The Allman Brothers Band)/Dazed and Confused (Led Zeppelin)/Gimme Some Lovin’ (The Spencer Davis Group)