Οι Deep Purple αποκαλύπτουν το video του νέου single «7 And 7 Is»

Το πρώτο τραγούδι από το νέο άλμπουμ των Deep Purple με διασκευές σε τραγούδια άλλων καλλιτεχνών.

Οι Deep Purple παρουσιάζουν το μουσικό βίντεο για το νέο single τους «7 And 7 Is».

Πρόκειται για το πρώτο δείγμα από το νέο άλμπουμ τους με τίτλο «Turning To Crime», το οποίο κυκλοφορεί μόλις 15 μήνες μετά την τελευταία ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά τους, το «Whoosh!».

Το μουσικό βίντεο για το «7 And 7 Is» προσφέρει μια ματιά στα παρασκήνια της δημιουργίας του «Turning To Crime», ενός άλμπουμ που ηχογραφήθηκε εξ αποστάσεως, με τους Deep Purple, για πρώτη φορά στην καριέρα τους, να μην έχουν τη δυνατότητα να παίξουν και να ηχογραφήσουν μουσική στο ίδιο δωμάτιο.

Επιπλέον, ένα ντοκιμαντέρ διάρκειας 40 λεπτών με τίτλο «Locked Up: The Making Of Turning To Crime» (σε παραγωγή της SkyFire76 σε συνεργασία με την earMUSIC) είναι διαθέσιμο σε digipak DVD και Blu-ray, το καθένα περιορισμένο και αριθμημένο σε 1.000 αντίτυπα παγκοσμίως.

Το DVD είναι επίσης μέρος ενός αποκλειστικού και περιορισμένου box set πέντε βινυλίων 12 ιντσών και περιλαμβάνει το νέο τραγούδι «(I’m A) Roadrunner».

Αυτές οι εκδόσεις είναι διαθέσιμες αποκλειστικά μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος του συγκροτήματος.

Σε παραγωγή του Bob Ezrin, το «Turning To Crime» είναι το πρώτο άλμπουμ των Deep Purple που αποτελείται εξ ολοκλήρου από τραγούδια που δεν έχουν γραφτεί από το ίδιο συγκρότημα.

Αντιθέτως, περιλαμβάνει διασκευές τραγουδιών που έχουν ηχογραφηθεί προηγουμένως από άλλους καλλιτέχνες, όπως οι Freddie King, Booker T. and the M.G.’s, The Allman Brothers Band, Led Zeppelin, The Spencer Davis Group και άλλοι.

Το νέο άλμπουμ των Deep Purple με τίτλο «Turning To Crime» θα κυκλοφορήσει από την earMUSIC στις 26 Νοεμβρίου.