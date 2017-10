Για μία μοναδική συναυλία θα επισκεφθεί τα ελληνικά εδάφη η κορυφαία ντίβα Dee Dee Bridgewater.

Εκπληκτική τραγουδίστρια, σπουδαία ηθοποιός, υπέροχη show woman, βαθιά γνώστρια της jazz και της τέχνης γενικότερα, η Dee Dee Bridgewater είναι μοναδική! Ένα παγκόσμιο είδωλο, μια αληθινή ντίβα της vocal jazz που έχει την μοναδική ικανότητα να ηλεκτρίζει την ατμόσφαιρα, να σαγηνεύει και να καθηλώνει το κοινό από την πρώτη κιόλας στιγμή που ξεκινά να τραγουδά, σαν να συμβαίνει κάτι μαγικό!

Η θρυλική Dee Dee Bridgewater έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών – αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης» – για μία μοναδική συναυλία τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου, στο πλαίσιο της νέας της παγκόσμιας περιοδείας «Memphis Tour». Για πρώτη φορά στην Αθήνα θα ερμηνεύσει με τη βαθιά bluesy φωνή της τα τραγούδια από τη νέα εξαιρετική δισκογραφική της δουλειά «Memphis» που μόλις κυκλοφόρησε και έχει αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές.

Από το νέο της πρόγραμμα δε θα λείψουν μεγάλες επιτυχίες και εμβληματικά jazz standards με την αξεπέραστη ερμηνεία της, την αμεσότητά της και το διαρκές φλερτ με τους μουσικούς και το κοινό.

Με μια πολύπλευρη καριέρα που μετράει πάνω από τέσσερις δεκαετίες, η μεγάλη κυρία της jazz συγκαταλέγεται στις κορυφαίες ερμηνεύτριες της εποχής μας. Έχει βραβευτεί με τρία Grammy Awards για «Καλύτερο Φωνητικό Τζαζ Άλμπουμ» (1998 & 2011) και «Καλύτερη Φωνητική Εκτέλεση Τζαζ» (1998) και ένα Tony Award για το ρόλο της στο μιούζικαλ «The Wiz».

Πέρα όμως από βραβεία και διακρίσεις, η Dee Dee Bridgewater είναι μια ανεπανάληπτη live performer που χαρίζει απλόχερα συγκινήσεις κι εκπλήξεις, μια κορυφαία «φύλακας» της jazz παράδοσης. Οι επιλογές της, όλα αυτά τα χρόνια, γεφυρώνουν όλα τα μουσικά είδη και αποδεικνύουν ότι η Dee Dee δεν επαναπαύεται στις δάφνες της, συνεχίζει ακάθεκτη με αμείωτο πάθος και με κάθε της βήμα βάζει τον πήχη ακόμα πιο ψηλά!

Επιστροφή στις ρίζες

Ο νέος δίσκος της Dee Dee Bridgewater έχει να κάνει με την πόλη που γεννήθηκε, το Μέμφις, με όλη αυτή τη rock και soul ιστορία που κουβαλάει πίσω της – και μέσα της. Εν έτη 2017, η εκπληκτική ερμηνεύτρια επιστρέφει τώρα στις βαθιές της μουσικές ρίζες και παρουσιάζει κάτι μοναδικά υπέροχο, με «αναδιαρθρώσεις» του blues, του κλασσικού R&B ή της αυθεντικής soul.

Γεννημένη στο Μέμφις, το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αμερικανική κουλτούρα, στη μουσική και στους αγώνες για τα πολιτικά δικαιώματα, η Dee Dee Bridgewater αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της κληρονομιάς. Ο δίσκος «Memphis» δεν είναι μόνο μια επιστροφή στις ρίζες της, αλλά και ένας εξαίσιος επαναπροσδιορισμός των αμερικάνικων blues με κλασσικά R&B κομμάτια.

Ηχογραφημένο στα φημισμένα Royal Studios του Wille Mitchell, το άλμπουμ περιέχει εξαίσια κομμάτια όπως «Why? (Am I Treated So Bad)», «I’m Going Down Slow», «Don’t Be Cruel», μεταξύ άλλων.

Η Dee Dee Bridgewater με μια ματιά

Η Dee Dee μπήκε δυναμικά στην jazz τη δεκαετία του ’70 ως βασική τραγουδίστρια της μπάντας των Thad Jones/Mel Lewis Jazz Orchestra, μια από τις κορυφαίες ορχήστρες της εποχής εκείνης στη Νέα Υόρκη.

Σε αυτά τα χρόνια έχτισε τις βάσεις για τον μύθο της αφού συνεργάστηκε δίπλα σε πρωτοκλασάτα ονόματα όπως οι Sonny Rollins, Dizzy Gillespie, Dexter Gordon και Max Roach, μεταξύ άλλων. Στα μέσα της δεκαετίας του ’70 μεταπήδησε με ευκολία στο Broadway, κερδίζοντας το βραβείο Tony για την μοναδική ερμηνεία της στο ρόλο της Glinda στον «Μάγο του Οζ».

Ακολουθεί η υποψηφιότητα της για το βραβείο Laurence Olivier ως Billie Holiday στο αυτοβιογραφικό έργο «Lady Day». Έγινε η πρώτη αφροαμερικανή ηθοποιός που υποδύθηκε την Sally Bowles στο θεατρικό «Cabaret».

Οι επιτυχίες στη δισκογραφία ήταν αμέτρητες

Σπουδαίες δισκογραφικές της δουλειές, όπως το «Love and Peace», ένα αφιέρωμα στον Horace Silver και το «Dear Ella» με τραγούδια που ερμήνευσε η Fitzgerald, την εκτίναξαν στον πάνθεον της σύγχρονης jazz.

Χάρη στις αξεπέραστες ερμηνείες της προτάθηκε συνολικά εννέα φορές για βραβείο Grammy, κερδίζοντας τρία από αυτά. Εξίσου σημαντικές είναι και πιο πρόσφατες δισκογραφικές της δουλειές «This Is New» (2002) με τραγούδια του Kurt Weill και «J’ai Deux Amours» (2005) με διασκευές σε γαλλικά τραγούδια, αποδεικνύοντας ότι ποτέ δεν μένει στάσιμη.