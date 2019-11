Ταλαντούχοι καλλιτέχνες συμμετέχουν στο soundtrack του «Death Stranding: Timefall».

H Panik Records και η RCA Records / Sony Music κυκλοφορούν το επίσημο soundtrack του video game «Death Stranding: Timefall».

Το άλμπουμ περιέχει τραγούδια που γράφτηκαν ειδικά για το πολυαναμενόμενο παιχνίδι του PlayStation4, που κυκλοφορεί τώρα σε όλα τα καταστήματα.

Το soundtrack του «Death Stranding: Timefall» συμπεριλαμβάνει τραγούδια που έχουν ήδη κυκλοφορήσει όπως το «Ludens» από τους Bring Me The Horizon, το «Trigger» από τους Major Lazer και τον Khalid, το «Ghost» από την Au/Ra και τον Alan Walker, το «Yellow Box» από τους The Neighbourhood και το «Death Stranding» από τους CHVRCHES.

H κυκλοφορία του ομότιτλου single με το video game συνοδεύτηκε με σημαντικές κριτικές. Το «Rolling Stone» χαρακτήρισε το τραγούδι «εκπληκτικό» και το «UPROXXX» σημείωσε ότι είναι ένα «επικό synth-popjam».

Από τον θρυλικό Hideo Kojima, έρχεται το «Death Stranding», μια σουρεαλιστική ιστορία που πραγματεύεται τις έννοιες της ζωής και του θανάτου κάνοντάς τις βασικό κομμάτι του gameplay του.

Διαδραματίζεται σε ένα, ομολογουμένως, «σκούρο» μέλλον, κατηγοριοποιείται ως παιχνίδι δράσης και λαμβάνει χώρα σε ανοιχτό κόσμο, με λειτουργίες multiplayer.

Τους πρωταγωνιστικούς ρόλους κατέχουν οι Norman Reedus («The Walking Dead»), Guillermo del Toro («Labyrinth of Pan»), Mads Mikkelsen («Hannibal»), Léa Seydoux και Lindsay Wagner.

Στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον, μυστηριώδεις εκρήξεις έχουν ταρακουνήσει όλη την υδρόγειο, ξεκινώντας μια σειρά από υπερφυσικά γεγονότα που είναι γνωστά ως «Death Stranding».

Με απόκοσμα πλάσματα να στοιχειώνουν όλη την Αμερική και τον μαζικό αφανισμό του είδους να είναι προ των πυλών, εξαρτάται από τον Sam Porter Bridges να ταξιδέψει στους κατεστραμμένους ερημότοπους και να σώσει την ανθρωπότητα από την επερχόμενη εξάλειψή της.

Το tracklist του soundtrack

1. «Trigger» – Major Lazer & Khalid

2. «Ghost» – Au/Ra & Alan Walker

3. «Death Stranding» – CHVRCHES

4. «Yellow Box» – The Neighbourhood

5. «Meanwhile…In Genova» – The S.L.P.

6. «Ludens» – Bring Me the Horizon

7. «Born In The Slumber» – flora cash

8. «Sing To Me» – MISSIO