Το «Deadpool 2» θα είναι πραγματικά τρελό, το συνειδητοποιήσαμε για ακόμα μια φορά βλέποντας το πρώτο τρελό και αστείο teaser trailer!

Σε αυτό ο λατρεμένος Deadpool (Rayn Reynolds) φοράει μια φουντωτή σγουρή και ξανθιά περούκα και μεταμορφώνεται στον Bob Ross για να μας δίνει ένα παράλογο μάθημα ζωγραφικής.

Η παρωδία του διάσημου show ζωγραφικής συνοδεύεται από το πραγματικό teaser trailer της συνέχειας της ταινίας της Marvel, που σκηνοθετεί ο David Leitch των John Wick και Atomic Blonde.

Δείτε το:

Στην ταινία πρωταγωνιστούν: Josh Brolin ως Cable, Zazie Beetz ως Domino, Morena Baccarin ως Vanessa, T.J. Miller ως Weasel, Brianna Hildebrand ως Negasonic Teenage Warhead, Leslie Uggams, Stefan Kapicic και Karan Soni.

Ο Deadpool επιστρέφει με νέες, ακόμα πιο τρελές περιπέτειες και πάντα με σύντροφο το χιούμορ… που σκοτώνει την 1 Ιουνίου του 2018. Στη δημοσιότητα έχει δοθεί και η επίσημη αφίσα της ταινίας:

Thanksgiving in our house is a glorious, non-stop car accident set to the music of cocaine. pic.twitter.com/ngCdgtpgct

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) November 9, 2017