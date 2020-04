Deadmau5 & Steve Duda αναβιώνουν τους BSOD με το “No Way, Get Real” EP

BSOD η επιστροφή!

Η αναμονή έφτασε στο τέλος της. Deadmau5 και Steve Duda αναβιώνουν το πρότζεκτ BSOD και μας δίνουν το νέο τους EP, “No Way, Get Real”, αφού πρώτα είχαν δώσει στον κόσμο μια γεύση από αυτά που έρχονται με το single “Afterburner”.

Σερβίρεται σαν συντομογραφία του “Blue Screen of Death ή Better Sounding on Drugs”, το δίδυμο έκανε το ντεμπούτο του το 2006 και τώρα το 2020 θα έκανε την μεγάλη επιστροφή με μια performance κατά την διάρκεια του mau5trap στο Μαϊάμι.

Ενώ αυτή η εμφάνιση δεν έγινε ποτέ εξαιτίας της πανδημίας του κορονοϊού, αφού έχουν ακυρωθεί τα πάντα, η επανένωση τους συνεχίζεται με το “No Way, Get Real” EP, που περιέχει τέσσερα νέα τραγούδια.

Πατήστε play και βυθιστείτε στον ήχο των BSOD με το “No Way, Get Real” EP παρακάτω.