Η μουσική των De La Soul έρχεται για πρώτη φορά στις υπηρεσίες streaming

Μετά από πολλές καθυστερήσεις και διαφωνίες, η μουσική του νεοϋορκέζικου hip-hop συγκροτήματος θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ολόκληρη η δισκογραφία των De La Soul θα είναι διαθέσιμη για πρώτη φορά σε όλες τις υπηρεσίες streaming και τα ψηφιακά καταστήματα μουσικής από τις 3 Μαρτίου 2023.

Λόγω θεμάτων σχετικά με τη λήψη άδειας χρήσης των samples και διαφωνιών μεταξύ των εταιρειών Warner Bros. Records και Tommy Boy Records, στις υπηρεσίες streaming δεν ήταν διαθέσιμη καμία από τις δουλειές των De La Soul που κυκλοφόρησε πριν από το 2004.

Τον Φεβρουάριο του 2019, η Tommy Boy Records απέκτησε τα δικαιώματα του καταλόγου του hip-hop συγκροτήματος από τη Warner, αλλά τα σχέδια για την κυκλοφορία των έξι πρώτων άλμπουμ τους στις υπηρεσίες streaming ακυρώθηκαν, όταν οι De La Soul αντιτάχθηκαν στην κίνηση αυτή και αποκάλυψαν ότι θα έπαιρναν μόνο το 10% των κερδών.

Οι επακόλουθες διαπραγματεύσεις με την Tommy Boy Records ναυάγησαν και δεν υπήρξε περαιτέρω πρόοδος μέχρι που η εταιρεία μουσικών δικαιωμάτων Reservoir απέκτησε την εταιρεία έναντι 100 εκατομμυρίων δολαρίων τον Ιούνιο του 2021.

Τότε, ένας εκπρόσωπος της Reservoir υποσχέθηκε ότι η εταιρεία θα συνεργαστεί με τους De La Soul «για να φέρει τη μουσική του συγκροτήματος στους θαυμαστές». Μένοντας πιστοί στη δέσμευσή τους, τον Αύγουστο του 2021 οι De La Soul ανέκτησαν τα δικαιώματα της δισκογραφίας τους.

Οι De La Soul επεδίωκαν αρχικά να δημοσιεύσουν ολόκληρο τον κατάλογό τους στις υπηρεσίες streaming μέχρι το τέλος του 2021. Ωστόσο, καθώς υπήρχε «πολλή παρασκηνιακή δουλειά που έπρεπε να γίνει», το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα μετατοπίστηκε κατά περισσότερο από ένα χρόνο.

Τελικά, οι De La Soul θα κυκλοφορήσουν σε όλες τις μεγάλες πλατφόρμες στις 3 Μαρτίου τα άλμπουμ τους «3 Feet High and Rising» (1989), «De La Soul Is Dead» (1991), «Buhloone Mindstate» (1993), «Stakes Is High» (1996), «Art Official Intelligence: Mosaic Thump» (2000) και «AOI: Bionix» (2001).

Οι De La Soul προανήγγειλαν την είδηση μέσω των κοινωνικών δικτύων και της ιστοσελίδας τους.

Σε μία ανάρτησή τους στο Facebook δημοσίευσαν μια εικόνα που έγραφε απλά «De La Soul streaming στις 3/3/23». Εν τω μεταξύ, το συγκρότημα δημοσίευσε στο Instagram ένα βίντεο από μία αινιγματική διαφήμιση του Amazon Music στα billboards της Times Square της Νέας Υόρκης που έγραφε: «Alexa, ποιος είναι ο μαγικός αριθμός;».

Επιπλέον, οι De La Soul θα κυκλοφορήσει επανεκδόσεις βινυλίου, CD και κασέτας των άλμπουμ τους μέσω της εταιρείας τους AOI με τη διανομή της Chrysalis Records.

Η επανέκδοση του πρώτου άλμπουμ τους «3 Feet High and Rising», το οποίο έχει χαρακτηριστεί «αριστούργημα της hip-hop», είναι ήδη διαθέσιμη για προπαραγγελία και θα κυκλοφορήσει στις 3 Μαρτίου. Οι λεπτομέρειες για τις υπόλοιπες επανεκδόσεις αναμένεται να ανακοινωθούν στη συνέχεια.