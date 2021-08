Ο David Guetta γιορτάζει τα 10 χρόνια της θρυλικής επιτυχίας «Titanium» με ένα «Future Rave Remix»

Το «Future Rave Remix» φέρνει στο σήμερα το μήνυμα του «Titanium».

Ο απόλυτος δημιουργός επιτυχιών David Guetta γιορτάζει την επέτειο των δέκα ετών από το θρυλικό και βραβευμένο με Grammy άλμπουμ του «Nothing But The Beat» (2011), που άλλαξε τη μουσική για πάντα.

Συνεχίζοντας την πορεία του ως πρωτοπόρος, ο διεθνής κυρίαρχος των dance-floors επαναπροσδιορίζει το διάσημο anthem του «Titanium» με τη συμμετοχή της Sia με τη σημερινή κυκλοφορία του «Future Rave Remix» σε συνεργασία με τον Δανό DJ και παραγωγό MORTEN, ενώ θα ακολουθήσουν κι άλλες εκπλήξεις.

Το «Titanium» είναι ένας ύμνος στη δύναμη, που θεραπεύει όλα τα πληγωμένα συναισθήματα. Μόνο το 2020, το «Titanium» συγκέντρωσε επιπλέον 1,5 δισεκατομμύριο streams στις υπηρεσίες streaming, επιπλέον 1,5 δισεκατομμύριο streams στο YouTube και επιπλέον 500 εκατομμύρια προβολές στο TikTok.

«Η επέτειος του άλμπουμ μου “Nothing But The Beat” αποτελεί ορόσημο στην καριέρα μου. Εν μέρει λόγω του single μου “Titanium”, το οποίο είναι ίσως το πιο αγαπημένο μου τραγούδι από αυτά που έχω δημιουργήσει ποτέ και αυτό που λατρεύω να παίζω ζωντανά. Είναι τόσο σουρεαλιστικό συναίσθημα να ακούω θάλασσες από ανθρώπους να τραγουδούν τόσο δυνατά μαζί, με μία φωνή, στις συναυλίες μου σε όλο τον κόσμο», δηλώνει ο David Guetta.

«Μου αρέσει επίσης πάρα πολύ να δουλεύω με τη Sia. Είναι μια τόσο απίστευτα ταλαντούχα τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με μια εκπληκτικά μοναδική φωνή. Με έκανε τόσο ευτυχισμένο πριν από πάνω από δέκα χρόνια όταν δέχτηκε να κρατήσει τα φωνητικά της στο κομμάτι. Ακόμα νιώθω ότι δεν θα ήταν το ίδιο χωρίς εκείνη. Πάντα δουλεύαμε τόσο καλά και γι’ αυτό επιστρέφω σε αυτήν ξανά και ξανά για να συνεργαζόμαστε όλα αυτά τα χρόνια», συνεχίζει.

«Το “Titanium” διαπερνά όλο τον κόσμο και αγγίζει τόσες πολλές ζωές. Είμαι τόσο υπερήφανος γι’ αυτό το τραγούδι και πραγματικά πιστεύω ότι άλλαξε για πάντα την καριέρα μου», τονίζει.

Ο MORTEN προσθέτει: «Είναι τιμή μου να συμμετέχω σε ένα remix για ένα από τα σπουδαιότερα dance τραγούδια όλων των εποχών. Αυτό το τραγούδι έχει κάνει τον κόσμο να χορεύει για περισσότερο από μια δεκαετία! Το “Titanium” είναι αυτό που διαμόρφωσε την εμπορική μου αντίληψη για την dance μουσική και επηρέασε επίσης πολλούς άλλους να γίνουν παραγωγοί dance μουσικής».

Το «Future Rave Remix», το οποίο ο David Guetta παρουσίασε για πρώτη φορά στο φιλανθρωπικό livestream «United At Home» στο Ντουμπάι, είναι μία αναδρομή στον κλασικό big room ήχο της δεκαετίας του 2010, επεκτείνοντας τα φωνητικά της Sia πάνω σε ένα beat που σκόπιμα δεν ξεχνιέται, προσφέροντας στους ιστορικούς στίχους του «Titanium» ένα επίκαιρο νόημα.

Με ένα σημαντικό build-up και ένα σύγχρονο underground tech-house break, το «Future Rave Remix» φέρνει στην αναπόφευκτα τεράστια επιτυχία την ενέργεια του σήμερα.

Με βάση τη μουσική ιδιοφυΐα του David Guetta και του MORTEN, το κίνημα «Future Rave» προσφέρει νέα ενέργεια σε ήδη αγαπημένα τραγούδια καλλιτεχνών από όλο τον κόσμο. Στο πνεύμα της περαιτέρω προώθησης του ήχου και του στυλ τους στις μάζες, το δίδυμο των δυναμικών παραγωγών επέλεξε το πιο εμβληματικό κομμάτι της δεκαετίας προηγούμενης, το «Titanium», για να συνεχίσει τις ασταμάτητες μουσικές κυκλοφορίες του ptoject «Future Rave», παράλληλα με τη συμπλήρωση δέκα ετών από την κυκλοφορία άλμπουμ «Nothing But The Beat».

Η σειρά κυκλοφοριών Future Rave» του David Guetta kαι του MORTEN ξεκίνησε με ένα remix για το «Never Be Alone» με τη συμμετοχή του Aloe Blacc και οι συνεργασίες τους συνεχίστηκαν με το «Impossible» (feat. John Martin) και την ανάπτυξη του «Let’s Love» της Sia σε ένα μεθυστικό house smash.

Το διαχρονικό άλμπουμ «Nothing But The Beat» του επιδραστικού παραγωγού David Guetta ανέδειξε έξι Top 10 singles, από το #1 hit, «Titanium» με τη συμμετοχή της Sia μέχρι τα «Sweat», «Where Them Girls At», «Little Bad Girl», «Without You» και «Turn Me On», ενώ πλησιάζει τις διπλά πλατινένιες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Στο άλμπουμ συμμετέχουν θριαμβευτικά ονόματα της μουσικής, μεταξύ των οποίων οι Sia, Nicki Minaj, Flo-Rida, will.i.am, Jennifer Hudson, Usher, Snoop Dogg, Akon, Taio Cruz, Ludacris, Timbaland και άλλοι.

Η σημαντικότερη κυκλοφορία της δεκαετίας του 2021 ανέδειξε την περίφημη πλέον μουσική γέφυρα του David Guetta μεταξύ της ηλεκτρονικής dance μουσικής και της urban κουλτούρας, μια σύζευξη που έγινε συνώνυμη του ήχου του και έγινε δημοφιλής μεταξύ των μελλοντικών σύγχρονων pop τραγουδιών.

Μέχρι σήμερα, το «Nothing But The Beat» έχει καταγράψει παγκοσμίως πωλήσεις σχεδόν 3 εκατομμυρίων albums και 16 εκατομμυρίων singles.