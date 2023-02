Ο David Guetta πρόσθεσε με τεχνητή νοημοσύνη τον Eminem σε ένα νέο τραγούδι

Ο David Guetta πειραματίστηκε με τις απεριόριστες δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης.

Ο David Guetta χρησιμοποίησε τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης (AI) για να προσθέσει τη «φωνή» του Eminem σε ένα από τα τραγούδια του.

Ο Γάλλος DJ και παραγωγός δημοσίευσε στη σελίδα του στο Twitter ένα βίντεο στο οποίο παίζει το συγκεκριμένο τραγούδι κατά τη διάρκεια μίας εμφάνισής του που πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα.

«Επιτρέψτε μου να σας συστήσω τον… Emin-AI-em», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

Στο βίντεο, ένα τεράστιο πλήθος φαίνεται να χορεύει στον ρυθμό του ακυκλοφόρητου τραγουδιού, καθώς μία φωνή που μοιάζει με αυτή του Eminem λέει: «This is the future rave sound / I’m getting awesome and underground».

«Eminem, αδερφέ! Αυτό είναι κάτι που έκανα ως αστείο και πέτυχε τόσο καλά, που δεν μπορούσα να το πιστέψω», δήλωσε ο David Guetta στη συνέχεια του βίντεο, το οποίο περνά σε δηλώσεις του.

«Ανακάλυψα αυτές τις ιστοσελίδες σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη – βασικά, μπορείς να γράψεις στίχους στο ύφος οποιουδήποτε καλλιτέχνη σου αρέσει», εξήγησε.

«Έτσι πληκτρολόγησα “γράψε έναν στίχο στο ύφος του Eminem για το future rave”. Και πήγα σε μία άλλη ιστοσελίδα τεχνητής νοημοσύνης όπου μπορούσα να αναδημιουργήσω τη φωνή του. Έβαλα το κείμενο εκεί και έπαιξα το τραγούδι και ο κόσμος τρελάθηκε».

«Προφανώς δεν θα το κυκλοφορήσω εμπορικά», πρόσθεσε ο David Guetta στο Twitter και δεν επιβεβαίωσε αν το τραγούδι θα παραμείνει στο setlist των ζωντανών εμφανίσεών του.

Τον περασμένο μήνα, οι θαυμαστές του Drake άρχισαν να χρησιμοποιούν μία γεννήτρια τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν τα δικά τους τραγούδια στο ύφος του Καναδού ράπερ.

Η ιστοσελίδα, Drayk.it, προτρέπει από τους χρήστες να πληκτρολογήσουν οποιεσδήποτε λέξεις για το θέμα για το οποίο θέλουν να αναφέρεται το τραγούδι στο ύφος του Drake ή να κάνουν κλικ σε ένα εικονίδιο με ζάρια για να επιλέξουν τυχαία μία ήδη έτοιμη ιδέα. Μετά από ένα λεπτό, η γεννήτρια δημιουργεί ένα τραγούδι με βάση την εντολή.

Εν τω μεταξύ, αυτήν την εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι το αμερικανικό alt-rock συγκρότημα Poe The Passenger θα κυκλοφορήσει επίσημα το τραγούδι «Hologram» που δημιουργήθηκε με τη χρήση τεχνολογίας τεχνητής νοημοσύνης και έγινε viral στο TikTok.

Το τραγούδι δημιουργήθηκε αφού το συγκρότημα «προγραμμάτισε ένα bot να ακούσει 1.000 ώρες μουσικής των Imagine Dragons και των Linkin Park και στη συνέχεια να δημιουργήσει ένα παρόμοιο τραγούδι».

Το «Hologram» έχει συγκεντρώσει περισσότερες από 3,8 εκατομμύρια προβολές στο TikTok και θα κυκλοφορήσει επίσημα από τους Poe The Passenger στις 17 Φεβρουαρίου.