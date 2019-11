Ο David Guetta συνεργάζεται με τον MORTEN και τη RAYE στο single «Make It To Heaven»

Δύο έμπιστους και τακτικούς συνεργάτες του συναντά ο David Guetta στην καινούργια κυκλοφορία του.

Ο David Guetta συναντά τον MORTEN και τη RAYE στο νέο τραγούδι «Make It To Heaven».

Ο Γάλλος αστέρας και ο Δανός DJ και παραγωγός MORTEN έχουν την ευκαιρία να εξελίξουν ακόμα περισσότερο τον ήχο τους μετά την πρόσφατη συνεργασία τους στο single «Never Be Alone» και στο remix για το «Heaven» του Avicii.

Από την άλλη πλευρά, η Βρετανή τραγουδίστρια – δημιουργός RAYE συμπληρώνει ιδανικά «Make It To Heaven» με τον ξεχωριστό ύφος της και το εντυπωσιακό εύρος της φωνής της. Ο David Guetta συνεργάστηκε φέτος με τη RAYE και στο τραγούδι «Stay (Don’t Go Away)».

Με αφορμή μάλιστα την κυκλοφορία του «Make It To Heaven», ο David Guetta κοσμεί το εξώφυλλο του playlist «danceXL» στο Apple Music.

«Νιώθω ότι με αυτόν το νέο ήχο, γεμίζω το χάσμα με κάτι πιο σκοτεινό και techno και cool, όμως έχει μία εκπληκτική ενέργεια και ενθουσιάζει όταν το βάζω στα φεστιβάλ», δήλωσε ο David Guetta στο «Billboard Dance» για τη νέα κυκλοφορία του.

Περιγράφοντας το «Make It To Heaven», ο διάσημος παραγωγός αναφέρει ότι είναι «ενθουσιώδες, αλλά σέξι» και σχολιάζει ότι τα φωνητικά παραπέμπουν στη Lana Del Rey.

«Είναι trippy. Είναι πραγματικά κάτι φρέσκο ​​και νέο και είμαι τόσο ενθουσιασμένος γι’ αυτό. Δεν έχω υπάρξει εδώ και πολύ καιρό τόσο ενθουσιασμένος για την dance μουσική», συνεχίζει.

Ο David Guetta είχε παρουσιάσει το «Make It To Heaven» κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών εμφανίσεών του, όπως και πρόσφατα στο Amsterdam Dance Event. Τον επόμενο μήνα θα εμφανιστεί σε Παρίσι, Λυών, Αμβούργο, Μόναχο και Μπολόνια, ενώ θα συμμετάσχει και στη συναυλία – αφιέρωμα για τον Avicii που θα διεξαχθεί στη Σουηδία στις αρχές Δεκεμβρίου.