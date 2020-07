David Guetta και MORTEN κυκλοφορούν το νέο “New Rave” EP

Οι πατέρες του «Future Rave» επιστρέφουν με ένα νέο EP, με τέσσερα ολοκαίνουργια κομμάτια που συνδυάζουν techno, EDM & trance στοιχεία.

Ο David Guetta και ο MORTEN συνεχίζουν το ταξίδι τους στο μελωδικό mainstage techno με τη κυκλοφορία του New Rave EP, το οποίο φέρνει έναν ήχο που μπορεί να χαρακτηριστεί μόνο ως «Future Rave».

Το EP αποτελείτε από τέσσερα κομμάτια – «Kill Me Slow», «Nothing», «Bombardment» και «Odyssey» – με τους δύο καλλιτέχνες να συνδυάζουν τις ιδέες τους συνεχίζοντας την καυτή σειρά των tag-team κυκλοφοριών, θυμηθείτε τα singles, «Detroit 3AM», και «Make It To Heaven», και αυτό το κάνει να ξεχωρίζει.

Στο «New Rave» ο David Guetta και ο MORTEN γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ των mainstage και underground ήχων και παραδίδουν ένα φρέσκο καινοτόμο χορευτικό δίσκο έχοντας στο μυαλό τους το συλλογικό τους όραμα για το μέλλον της χορευτικής μουσικής.

Σχετικά με το πως δημιουργήθηκε «New Rave» EP o David Guetta είπε:

Πριν από ένα χρόνο, άρχισα να δημιουργώ μουσική με τον φίλο μου Morten. Ένιωσα ότι υπήρχε μια επιλογή ανάμεσα στο underground που ήταν δροσερό, αλλά ίσως πιο προσαρμοσμένο στα clubs και όχι στα φεστιβάλ, ή σε edm που ακόμα τα σπάει στο dancefloor αλλά ακούγεται το ίδιο τα τελευταία 4 χρόνια και δεν ήταν πλέον ικανοποιητικό. Θέλαμε να φτιάξουμε μουσική που θα ήταν σέξι, να έχουμε τον δροσερό παράγοντα της τεχνολογίας, την ενέργεια του edm και γιατί όχι το συναίσθημα της trance. Θέλαμε να κάνουμε ποιοτική χορευτική μουσική με μηδενικό συμβιβασμό και να δώσουμε μεγάλη προσοχή στην εύρεση νέων ηχητικών. Θέλαμε να κάνουμε μουσική που οι άνθρωποι δεν έχουν ακούσει ποτέ πριν. Σχεδόν ένα χρόνο μετά και πολλοί παραγωγοί άρχισαν να φτιάχνουν μουσική με το ίδιο στυλ, η μουσική μας γίνεται ένα κίνημα και οι DJ το λένε «future rave».

Ακούστε το New Rave EP του David Guetta και MORTEN παρακάτω και σε όλες τις πλατφόρμες πατώντας εδώ.