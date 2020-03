David Guetta και MORTEN συνεργάζονται ξανά στο νέο single «Detroit 3AM»

Ο David Guetta επιστρέφει με ένα ακόμα μεγάλο club single, το «Detroit 3AM» με τον Δανό DJ,MORTEN.

Ο David Guetta παρουσιάζει ένα εκπληκτικό νέο μελωδικό tech-house τραγούδι, το «Detroit 3AM» μαζί με τον Δανό DJ και παραγωγό MORTEN. Το νέο τραγούδι είναι το τελευταίο σε μια μακρά σειρά από επιτυχημένες συνεργασίες από τον David Guetta και τον MORTEN που αριθμούν πάνω από 60 εκατομμύρια συνδυασμένα streams.

Ακολουθώντας τους πρωτοποριακούς ήχους του «Make It To Heaven» με τη RAYE, του «Never Be Alone» με τον Aloe Blacc και του remix αφιέρωμα στο «Heave» του Avicci, το ταλαντούχο δίδυμο δείχνουν μια ακόμη πλευρά στη μουσική τους με το «Detroit 3AM». Το νέο κομμάτι είναι μια ηλεκτρονική ωδή στην πόλη που γέννησε την techno και στους θρυλικούς DJs της,Juan Atkins, Derrick May, Kevin Saunderson και Jeff Mills. Με φουτουριστικά synths, τρομερή ενέργεια και μπάσα το «Detroit 3AM» είναι μια ακόμα πρωτοποριακή παραγωγή από τους δυο τους.

Ο David Guetta και ο MORTEN παραμένουν η κινητήρια δύναμη της σημερινής συνεχώς εξελισσόμενης ηλεκτρονικής χορευτικής μουσικής σκηνής με τον μοναδικό τους ήχο.

Ακούστε το «Detroit 3AM»: