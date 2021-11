Ο David Guetta συνεργάζεται με τους Bebe Rexha, Ty Dolla $ign και A Boogie Wit da Hoodie στο «Family»

Η νέα συνεργασία του David Guetta.

Ο David Guetta κυκλοφορεί το νέο single «Family» στο οποίο συνεργάζεται με την Bebe Rexha, τον Ty Dolla $ign και τον A Boogie Wit Da Hoodie.

Είναι εντυπωσιακό το γεγονός ότι οι καλλιτέχνες που συμμετέχουν στο «Family» έχουν αθροιστικά πάνω από 75 εκατομμύρια ακροατές σε μηνιαία βάση στο Spotify και 200 εκατομμύρια followers στα κοινωνικά δίκτυα.

«Η οικογένεια είναι τα πάντα για μένα», λέει η Bebe Rexha. «Μερικές φορές βρίσκεις φίλους που γίνονται η οικογένειά σου και αυτό είναι το θέμα για το οποίο μιλάει το τραγούδι. Ήταν ξεχωριστό το γεγονός ότι μοιράστηκαν αυτήν την εμπειρία με τον David Guetta, τον Ty Dolla $ign και τον A Boogie With A Hoodie», προσθέτει.

Ο David Guetta, ο οποίος είναι υποψήφιος για τον τίτλο του Αγαπημένου Dance/Electronic Καλλιτέχνη στα MTV EMA του 2021 και του Καλύτερου Ηλεκτρονικού Καλλιτέχνη στα American Music Awards 2021, συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους superstars της EDM.

Είναι ένα διεθνές είδωλο που έχει βραβευτεί με δύο Grammy, διαθέτει περισσότερα από 10 δισεκατομμύρια streams παγκοσμίως και παγκόσμιες πωλήσεις που ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια. Ο εξαιρετικός κατάλογός του περιλαμβάνει αμέτρητα No. 1 singles, πολλαπλές χρυσές και πλατινένιες διακρίσεις και τα μεγαλύτερα νούμερα στα social media από οποιονδήποτε DJ/παραγωγό στην ιστορία.

Σε άλλη μία απίστευτη χρονιά, ο David Guetta ψηφίστηκε ως ο καλύτερος DJ του κόσμου στην ψηφοφορία Top 100 DJs Poll του DJ Mag για δεύτερη συνεχή χρονιά. Το βραβείο αυτό αποτελεί απόδειξη της αδιάκοπης δουλειάς που κατέβαλε για να προσφέρει διασκέδαση]στους θαυμαστές του καθ’ όλη τη διάρκεια της πανδημίας και το αποκορύφωμα μιας περιόδου έντονης δραστηριότητας και δημιουργικότητας.

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ Ο David Guetta στέφθηκε ο Νο. 1 DJ στον κόσμο για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά

Ο David Guetta διατήρησε ένα επικό επίπεδο ποιότητας στα livestreams που παρουσίασε κατά τη διάρκεια του lockdown στο πλαίσιο της σειράς «United At Home». Έδωσε μια αξέχαστη συναυλία από το Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι την παραμονή της Πρωτοχρονιάς για την ενίσχυση της Unicef και της γαλλικής φιλανθρωπικής οργάνωσης Restos du Coeur και μια συναυλία στο Burj Khalifa του Ντουμπάι, συγκεντρώνοντας συνολικά 2 εκατομμύρια δολάρια σε δωρεές από όλα τα livestreams του «United At Home».

Στη συνέχεια, μόλις τα clubs και τα φεστιβάλ ξεκινήσαν ξανά έδωσε χαρά στους θαυμαστές του δίνοντας μία από τις πρώτες συναυλίες που έγιναν στο Λας Βέγκας μετά την έξαρση της πανδημίας («Εκείνη η βραδιά θα μείνει σίγουρα στην ιστορία για μένα ως μία από τις αγαπημένες μου συναυλίες», είπε) και εμφανίστηκε επίσης σε μουσικά φεστιβάλ όπως το EXIT στη Σερβία, το Creamfields και το Isle Of Wight στο Ηνωμένο Βασίλειο και το Untold στη Ρουμανία και στη Γαλλία.

Ούτε στο πεδίο της παραγωγής υπήρξε για τον David Guette μία ανιαρή στιγμή κατά τη διάρκεια αυτής της πρωτόγνωρης περιόδου.

Έφτασε στο No. 3 του Ηνωμένου Βασιλείου με τη συνεργασία του με τους Galantis και τις Little Mix στο «Heartbreak Anthem» και κυκλοφόρησε και άλλες επιτυχίες όπως το «If You Really Love Me», το «Bed» με τον Joel Corry και τη RAYE, το «Remember» με την Becky Hill και το «Hero» με τον Afrojack για να ανέβει στο No. 9 των καλλιτεχνών με τις περισσότερα streams στο Spotify παγκοσμίως.

Ο David Guetta κυκλοφόρησε επίσης ένα remix του κλασικού του τραγουδιού του «Memories» αφού έγινε απροσδόκητα viral στο Tik Tok και ένα παγκοσμίως επιτυχημένο remix του «Love Tonight» των Shouse. Συνέχισε δυνατά με το underground project των Future Rave σε συνεργασία με τον Morten. Το EP τους «New Rave» είχε τεράστιο αντίκτυπο χάρη στον άγριο ασυμβίβαστο ήχο του και κέρδισε πολλούς νέους οπαδούς.

Επίσης γιόρτασε τα 10 χρόνια της αξεπέραστης συνεργασίας του με τη Sia στο «Titanium» κυκλοφορώντας μία σειρά από νέα remixes του single, συμπεριλαμβανομένης μιας εκπληκτικής έκδοσης των Future Rave και επανάφερε το ψευδώνυμο Jack Back για την κυκλοφορία του single «I’ve Been Missing You» με τους Ferreck Dawn και Guz.