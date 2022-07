Ο David Guetta διασκευάζει ένα κλασικό τραγούδι της Mary J. Blige.

Ο David Guetta επιστρέφει με το νέο dancefloor anthem «Family Affair (Dance For Me)».

Το tech house κομμάτι συνδέει τις πρώιμες μουσικές ρίζες του David Guetta με την ουσία του ομώνυμου κλασικού τραγουδιού της Mary J. Blige που κυκλοφόρησε το 2001 και είχε την υπογραφή του Dr. Dre στην παραγωγή.

Το «Family Affair (Dance For Me)» αναμένεται να κάνει θραύση στα κλαμπ και στα φεστιβάλ όλου του κόσμου.

Το νέο single έπεται της κυκλοφορίας ενός ψηφιακού πακέτου με τα remixes του «Crazy What Love Can Do», το οποίο περιλάμβανε καινοτόμα reworks του τραγουδιού από τους David Guetta & James Hype, Öwnboss και A7S.

Η πρωτότυπη εκδοχή του «Crazy What Love Can Do» με τη συμμετοχή της Becky Hill και της Ella Henderson, έχει ήδη ξεπεράσει τα 100 εκατομμύρια streams παγκοσμίως και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο. 8 του βρετανικού Top 20, ενώ έφτασε στο Νο. 2 και στο Νο. 6 του βρετανικού και του παγκόσμιου chart του iTunes αντίστοιχα.

Το single έχει επίσης συγκεντρώσει 143 εκατομμύρια streams παγκοσμίως, ενώ βρίσκεται στο Νο. 5 στα ευρωπαϊκά ραδιόφωνα και στο Νο. 1 στα dance ραδιόφωνα των ΗΠΑ.

Τον τελευταίο χρόνο ο David Guetta έχει κυκλοφορήσει επίσης μια εντυπωσιακή σειρά από smash hits τόσο στον κόσμο της pop όσο και της dance, μεταξύ των οποίων το «BED» με τον Joel Corry και τη RAYE και ένα remix – μαμούθ του «Love Tonight» του Shouse, τραγούδια που έχουν συγκεντρώσει συνολικά πάνω από 550 εκατομμύρια streams παγκοσμίως.

Ο David Guetta μόλις ολοκλήρωσε τη sold out περιοδεία του στις ΗΠΑ και είναι ο μοναδικός DJ που έχει δύο residencies στην Ίμπιζα αυτή τη σεζόν, το θρυλικό πάρτι «F*** Me I’m Famous» είναι σε εξέλιξη τις Δευτέρες στο Ushuaïa, ενώ το «Future Rave» με τον MORTEN λαμβάνει χώρα τις Παρασκευές στο Hï.

Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα ο David Guetta πραγματοποίησε το μεγαλύτερο B2B set της καριέρας του με special guest τον Armin Van Buuren, ενώ τους επόμενους μήνες θα εμφανιστεί σε μεγάλα φεστιβάλ του κόσμου όπως το «Creamfields» και το «Lollapallooza».

Καθώς κυκλοφορεί το ένα πρωτοποριακό κομμάτι μετά το άλλο, υπάρχει λόγος που ο David Guetta θεωρείται ευρέως ως ο πιο ολοκληρωμένος καλλιτέχνης της dance μουσικής σήμερα.