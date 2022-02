Ο David Guetta θα κάνει ένα εικονικό DJ πάρτι στο «Roblox»

Το Roblox θα φιλοξενήσει τον David Guetta.

Ο David Guetta θα πραγματοποιήσει μία μοναδική εικονική εμφάνιση στο διαδικτυακό παιχνίδι Roblox.

Το DJ set του David Guetta, το οποίο διοργανώνεται με τη συνεργασία της Warner Music και του Wonder Works Studio, εταιρεία ανάπτυξης του Roblox, θα ξεκινήσει στις 02:00 του Σαββάτου 5 Φεβρουαρίου (σε ώρα Ελλάδας) και θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου σε ένα διαδραστικό σύμπαν που θα βασίζεται στην τελευταία τεχνολογία του Roblox.

Ωστόσο, οι παίκτες μπορούν να συνδεθούν και να παρακολουθήσουν την εμπειρία του pre-show από σήμερα, Τρίτη 1 Φεβρουαρίου.

Ο David Guetta θα εμφανιστεί με το avatar του εαυτού του σε ένα διαγαλαξιακό σκηνικό, ενώ οι παρευρισκόμενοι θα μπορούν να περιηγηθούν στο σόου μέσα από μια διαδρομή μετ’ εμποδίων που θα διασχίζει αστεροειδείς.

Το σκηνικό θα είναι διακοσμημένο με κρύσταλλα, φώτα νέον, ολογράμματα και λέιζερ και το σόου θα περιλαμβάνει χορευτικές μάχες, ένα μυστικό παζλ με το οποίο μπορείτε να ξεκλειδώσετε ειδικές ικανότητες, εικονικά εμπορεύματα (που ονομάζονται «verch») και πολλά άλλα.

Η εικονική συναυλία θα περιλαμβάνει επίσης ενότητα ερωτήσεων και απαντήσεων με τον David Guetta, εκτός από το μουσικό σετ διάρκειας 45 λεπτών που θα παρουσιάσει για την κοινότητα του Roblox.

Ο David Guetta δήλωσε: «Η συμμετοχή μου σε αυτή τη συναυλία μου έδωσε τη δυνατότητα να φέρω στη ζωή μια καταπληκτική νέα δημιουργία με σχεδιασμό και παραγωγή κατάλληλα προσαρμοσμένα στον εικονικό κόσμο. Δημιουργήσαμε κάτι που θα φιλοξενήσει ένα από τα πιο μοναδικά σόου που έχω κάνει και ανυπομονώ να το ζήσουν όλοι μαζί μου».

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε με τους φίλους μας στη Warner για να διοργανώσουμε άλλη μια μεγάλη εικονική συναυλία με έναν από τους μεγαλύτερους αστέρες που έχουν εμφανιστεί στο Roblox», ανέφερε ο αντιπρόεδρος και παγκόσμιος επικεφαλής της μουσικής του Roblox, Jon Vlassopulos.

«Ο David συναρπάζει και εμπνέει τους μουσικόφιλους σε όλο τον κόσμο για πάνω από 20 χρόνια με τις μοναδικές εμφανίσεις του και τώρα μπορεί να εμφανιστεί, ως avatar, σε εκατομμύρια θαυμαστές μέσα σε ένα Σαββατοκύριακο σε αυτόν τον διασκεδαστικό, διαδραστικό, διαγαλαξιακό κόσμο ενός DJ Party στο Roblox. Θα μυήσει μια νέα γενιά θαυμαστών στην dance μουσική και θα μεταφέρει το clubbing σε ένα εντελώς νέο επίπεδο», πρόσθεσε.

Η Oana Ruxandra, Chief Digital Officer & EVP, Business Development της Warner Music Group, είπε: «Ο συνδυασμός του David Guetta, του Roblox και της κοινότητας θα είναι μια απίστευτα δυναμική εμπειρία. Οι καθηλωτικοί και διαδραστικοί χώροι όπως το Roblox δίνουν τη δυνατότητα σε καλλιτέχνες και θαυμαστές να κατοικήσουν μαζί τα συναισθηματικά τοπία της αγαπημένης τους μουσικής».

«Έτσι θα μοιάζει το μέλλον, καλλιτέχνες και θαυμαστές να δημιουργούν εμπειρίες μαζί και είμαστε υπερήφανοι που συμβάλλουμε στην υλοποίησή του», σημείωσε.

Η Warner Music Group επένδυσε ένα οκταψήφιο ποσό στο Roblox τον Ιανουάριο του 2021 με τη συμμετοχή της σε έναν γύρο χρηματοδότησης 520 εκατομμυρίων δολαρίων στην Roblox Corporation με τιμή αγοράς 45 δολάρια ανά μετοχή.

Κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, η Warner Music Group έφερε στο Roblox αστέρες όπως οι Ava Max, Why Don’t We, Royal Blood και Twenty One Pilots.