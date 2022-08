Ο David Guetta και η Bebe Rexha δίνουν νέα ζωή στο «Blue (Da Ba Dee)».

Ο David Guetta και η Bebe Rexha ενώνουν τις δυνάμεις τους στο νέο single «I’m Good (Blue)», που κυκλοφορεί από τις What A DJ/What A Music / Warner Records.

Το είναι «I’m Good (Blue)» ένα σύγχρονο remake του club banger «Blue (Da Ba Dee)» που κυκλοφόρησε το 1998 από το ιταλικό συγκρότημα Eiffel 65.

Αυτή η νέα εκτέλεση συνδυάζει την εκφραστική ερμηνεία της Bebe Rexha με τις εκρηκτικές συγχορδίες του πιάνου και τη μεταδοτική ενέργεια του dancefloor.

Το «I’m Good (Blue)» έχει ήδη γνωρίσει επιτυχία στο TikTok. Στην πλατφόρμα έχουν δημιουργηθεί με τον ήχο του 130.000 δημιουργίες που έχουν συγκεντρώσει από 500 εκατομμύρια προβολές.

Ο David Guetta και η Bebe Rexha άρχισαν να δουλεύουν πάνω σε αυτό το τραγούδι πριν από πέντε χρόνια, και αφού δημιούργησε σημαντικό διαδικτυακό θόρυβο, επιτέλους κυκλοφορεί επίσημα.

Το «I’m Good (Blue)» συνεχίζει μία άκρως παραγωγική περίοδο για τον David Guetta, ο οποίος κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα μοντέρνο rework του «Satisfaction» με τον Benny Benassi και το dancefloor heater «Family Affair (Dance For Me)», το οποίο έχει ξεπεράσει τα 10 εκατομμύρια streams.

Ο David Guetta συνεχίζει επίσης να κυριαρχεί στον κόσμο της pop, με τις πρόσφατες επιτυχίες «Don’t You Worry» με τους Black Eyed Peas και τη Shakira και το εντυπωσιακό «Crazy What Love Can Do» με την Becky Hill και την Ella Henderson, που έχει ήδη ξεπεράσει τα 150 εκατομμύρια παγκόσμια streams, έχει γίνει χρυσό και βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο Νο. 5 του chart του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Bebe Rexha κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα remix του «Break My Heart Myself» με τη συμμετοχή της Yeji και της Ryujin από το γυναικείο K-pop συγκρότημα ITZY.

Η συνεργασία γεννήθηκε όταν η Yeji και η Ryujin ηχογράφησαν τη δική τους εκτέλεση για το «Break My Heart Myself» και γύρισαν ένα βίντεο για το τραγούδι με μία δυναμική χορογραφία, κεντρίζοντας την προσοχή της ίδιας της Bebe Rexha. Η εκτέλεση της Yeji και της Ryujin έχει συγκεντρώσει πάνω 30 εκατομμύρια views από τον Ιούνιο.

Το «Break My Heart Myself» με τη συμμετοχή του Travis Barker είναι το τραγούδι με το οποίο ανοίγει το δεύτερο άλμπουμ της Bebe Rexha, «Better Mistakes», που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2021.

Ο David Guetta και η Bebe Rexha συνεργάστηκαν το 2018 στην παγκόσμια επιτυχία «Say My Name», στην οποία συμμετείχε επίσης ο J Balvin. Το «Say My Name» έχει συγκεντρώσει 914 εκατομμύρια προβολές στο YouTube και πάνω από 500 εκατομμύρια streams στο Spotify. Το περασμένο Νοέμβριο συναντήθηκαν στο «Family».