David Guetta και Bebe Rexha κυκλοφορούν την ακουστική έκδοση του «I’m Good (Blue)»

Η ακουστική εκδοχή τονίζει την απλοϊκή ομορφιά του τραγουδιού.

Ο David Guetta και η Bebe Rexha κυκλοφορούν μία μαγευτική ακουστική έκδοση του διεθνώς επιτυχημένου single τους «I’m Good (Blue)».

Η απογυμνωμένη αλλά εκθαμβωτική ακουστική εκδοχή του «I’m Good (Blue)» τονίζει την απλοϊκή ομορφιά του τραγουδιού, ένα remake της κλασικής επιτυχίας «Blue (Da Ba Dee)» των Eiffel 65 από το 1998.

Η πρωτότυπη έκδοση του David Guetta και της Bebe Rexha έφτασε στο νέο μέγιστο των 11,6 εκατομμυρίων παγκόσμιων streams σε μία ημέρα μόνο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς και έχει ανέβει στο No. 1 στο ημερήσιο chart Spotify, μπαίνοντας ξανά στα Top 5 αυτή την εβδομάδα.

Το «I’m Good (Blue)» έφτασε επίσης στο Νο. 1 του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Νο. 2 του Spotify παγκοσμίως, στο Νο. 1 του Spotify στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Νο. 1 της Apple στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Νο. 1 του Amazon Music στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Νο. 2 του Shazam στο Ηνωμένο Βασίλειο, στο Νο. 3 του Shazam παγκοσμίως, καθώς και στο Νο. 1 σε 15 χώρες, όπως η Αυστραλία, η Δανία, η Ελβετία, η Νορβηγία και η Φινλανδία.

Σε υψηλές θέσεις έχει αναρριχηθεί και στα ελληνικά ραδιόφωνα, με τη νεότερη δισκογραφική σύμπραξη του David Guetta και της Bebe Rexha να έχει εμφανιστεί στο No. 3 του Διεθνούς Airplay Chart.

Επιπλέον, το «I’m Good (Blue)» έχει συγκεντρώσει 900 εκατομμύρια streams παγκοσμίως αθροιστικά και συνεχίζει, ενώ στο TikTok έχουν δημιουργηθεί πάνω από 464.000 με το «I’m Good (Blue)».

Το «I’m Good (Blue)» είναι παράλληλα υποψήφιο για την Καλύτερη Dance/Electronic Ηχογράφηση στα Βραβεία Grammy 2023.

Ο David Guetta έχει εκτοξευθεί στο Νο. 4 των καλλιτεχνών με τα περισσότερα streams στο Spotify παγκοσμίως. Στο ενεργητικό του έχει πάνω από 35 δισεκατομμύρια streams και πωλήσεις άνω των 50 εκατομμυρίων δίσκων.

Στην καριέρα του έχει ψηφιστεί τρεις φορές ως ο καλύτερος DJ στον κόσμο στην περίφημη ψηφοφορία Top 100 του DJ Mag, και είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες στο streaming, καθώς έχει καταλάβει την πρώτη θέση στα charts του iTunes σε 113 χώρες και έχει αποκτήσει πάνω από 24 εκατομμύρια followers στο Spotify.

Ολοκληρώνοντας το 2022 ο David Guetta κέρδισε δύο βραβεία στα LOS40 Music Awards, δύο βραβεία στα MTV EMA, το βραβείο Dance Act of the Year στα iHeartRadio Music Awards και το βραβείο DJ of the Year στα NRJ Music Awards, ενώ επιπλέον αναδείχθηκε Νο, 1 παραγωγός από το 1001Tracklists.

Ο David Guetta έκλεισε τη χρονιά στη Λατινική Αμερική και παρουσίασε στο Περού ένα πρωτοχρονιάτικο υπερθέαμα, πριν ξεκινήσει μία τεράστια περιοδεία τον Ιανουάριο.