David Guetta και Bebe Rexha ξεπέρασαν το 1 δισεκατομμύριο streams με το «I’m Good (Blue)»

Το «I’m Good (Blue)» συνεχίζει την ξέφρενη πορεία του.

Ο David Guetta και η Bebe Rexha έφτασαν το απίστευτο ορόσημο του 1 δισεκατομμυρίου streams παγκοσμίως με την επιτυχημένη συνεργασία τους στο «I’m Good (Blue)».

Την ίδια εβδομάδα που έφτασε στην κορυφή τόσο του Top 40 όσο και των Dance Radio Charts στις ΗΠΑ, το «I’m Good (Blue)» σημείωσε νέα θεαματικά ορόσημα σε όλο τον κόσμο.

Λιγότερο από πέντε μήνες μετά την κυκλοφορία του, το «I’m Good (Blue)» έχει γίνει τρεις φορές πλατινένιο στη Βραζιλία και τον Καναδά, δύο φορές πλατινένιο στη Νορβηγία, την Αυστραλία και την Ελβετία, πλατινένιο στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Αυστραλία, τη Σουηδία και τη Φινλανδία και χρυσό στη Γερμανία, την Ιταλία, τη Δανία, το Βέλγιο, την Ισπανία και την Πολωνία.

Συνεχίζοντας την ξέφρενη επιτυχία του, το «I’m Good (Blue)» του David Guetta και της Bebe Rexha είναι υποψήφιο προς βράβευση στα μεγαλύτερα μουσικά βραβεία.

Το «I’m Good (Blue)» είναι υποψήφιο για το βραβείο Grammy για την Καλύτερη Dance/Electronic Ηχογράφηση και για το Διεθνές Τραγούδι της Χρονιάς στα BRIT Awards 2023, όπου ο David Guetta είναι επίσης υποψήφιος για τον Παραγωγό της Χρονιάς και θα εμφανιστεί ζωντανά στη σκηνή των βραβείων στο Λονδίνο στις 8 Φεβρουαρίου.

Επιπλέον, είναι υποψήφιο σε δύο κατηγορίες στα iHeartRadio Music Awards και στα QMusic Top 40 Awards. Μετά από πολλά βραβεία το 2022, σε διοργανώσεις όπως τα MTV EMA, LOS40 Music Awards και iHeartRadio Music Awards, το καυτό σερί του David Guetta δεν εμφανίζει σημάδια επιβράδυνσης.

Το «I’m Good (Blue)» έχει ήδη ανέβει στο Νο. 1 των charts του Ηνωμένου Βασιλείου, στο Νο. 2 του Spotify παγκοσμίως, στο No. 3 του Shazam παγκοσμίως, καθώς και στο Νο. 1 σε 15 χώρες, όπως η Αυστραλία, η Δανία, η Ελβετία, η Νορβηγία και η Φινλανδία. Μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, η συνεργασία του David Guetta και της Bebe Rexha έχει κυριαρχήσει στο No. 1 σε Spotify, Apple Music και Amazon Music και έχει βνρεθεί στο No. 2 του Shazam.

Όσον αφορά την Ελλάδα, το «I’m Good (Blue)» του David Guetta και της Bebe Rexha έχει αναρριχηθεί έως το No. 2 στο Διεθνές Digital Singles της IFPI και στο No. 3 του Διεθνούς Airplay Chart, διαθέτοντας μία ισχυρή ραδιοφωνική παρουσία.

Στο TikTok έχουν δημιουργηθεί επίσης πάνω από 500.000 βίντεο που χρησιμοποιούν το τραγούδι και οι δημιουργίες συνεχίζουν να αυξάνονται.

Ο David Guetta έχει εκτοξευθεί στο Νο. 4 των καλλιτεχνών με τις περισσότερες ροές στο Spotify παγκοσμίως, ενώ στο ενεργητικό του έχει πάνω από 35 δισεκατομμύρια streams και πωλήσεις άνω των 50 εκατομμυρίων δίσκων.

Στην καριέρα του έχει ψηφιστεί τρεις φορές ως ο καλύτερος DJ στον κόσμο στην περίφημη ψηφοφορία Top 100 του DJ Mag και είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες του streaming, αφού έχει κατακτήσει την πρώτη θέση στα charts του ΙΤunes σε 113 χώρες και έχει αποκτήσει πάνω από 24 εκατομμύρια followers στο Spotify παγκοσμίως.

Με την τελευταία παγκόσμια επιτυχία του, ο David Guetta, που πρόσφατα ανακηρύχθηκε επίσης Dance Καλλιτέχνης της Χρονιάς στα iHeartRadio Music Awards, DJ της Χρονιάς στα NRJ Music Awards και Νο. 1 παραγωγός από το 1001Tracklists, συνεχίζει να διατηρεί τη θέση του στην κορυφή των DJs.