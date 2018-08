Το «7» είναι το έβδομο άλμπουμ του David Guetta.

Ο David Guetta ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ «7», το οποίο είναι γεμάτο με κορυφαίες συνεργασίες.

Ο έβδομος προσωπικός δίσκος του του Γάλλου DJ και μουσικού παραγωγού έρχεται τέσσερα χρόνια μετά το «Listen», που έγινε διπλά πλατινένιο στην πατρίδα του και χρυσό στις Ηνωμένες Πολιτείες και περιείχε τεράστιες επιτυχίες όπως το «Dangerous» με τον Sam Martin και το «Hey Mama» με τη Nicki Minaj, την Bebe Rexha και τον Afrojack.

Το «7» αναμένεται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 14 Σεπτεμβρίου από την Parlophone Records / Warner Music και η ψηφιακή προ-παραγγελία μόλις άρχισε.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνολικά 15 τραγούδια, στα οποία συμμετέχει πλήθος διάσημων και ανερχόμενων καλλιτεχνών, που καλύπτουν ένα ευρύ μουσικό φάσμα, από την pop και τη rap μέχρι την dance και τη λάτιν μουσική

Οι Justin Bieber, Sia, Nicki Minaj, J Balvin, Anne-Marie, Jason Derulo, Bebe Rexha, G-Eazy, Lil Uzi Vert, Jess Glynne, Stefflon Don, Willy William είναι ανάμεσα στα ονόματα που συναντάμε στο tracklist.

Τέσσερα από τα τραγούδια του «7» έχουν ήδη κυκλοφορήσει και έχουν προλειάνει το έδαφος: Είναι το «2U» με τον Justin Bieber, το «Flames» με τη Sia, το «Like I Do» με τους Martin Garrix και Brooks και το «Don’t Leave Me Alone» με την Anne-Marie.

Στις 24 Αυγούστου θα αποκαλυφθεί το τέταρτο single του άλμπουμ, που έχει τον τίτλο «Goodbye» και είναι μία συνάντηση του David Guetta με τον Jason Derulo, τη Nicki Minaj και τον Willy William.

Οι τίτλοι τραγουδιών του «7»:

1. D. Guetta – «Don’t Leave Me Alone» (feat. Anne-Marie)

2. D. Guetta – «Battle» (feat. Faouzia)

3. D. Guetta & Sia – «Flames»

4. D. Guetta – «Blame It On Love» (feat. Madison Beer)

5. D. Guetta, Bebe Rexha & J. Balvin – «Say My Name»

6. Jason Derulo & D. Guetta – «Goodbye» (feat. Nicki Minaj & Willy William)

7. D. Guetta – «I’m That Bitch» (feat. Saweetie)

8. D. Guetta, Martin Garrix & Brooks – «Like I Do»

9. D. Guetta – «2U» (feat. Justin Bieber)

10. D. Guetta – «She Knows How To Love Me» (feat. Jess Glynne & Stefflon Don)

11. D. Guetta & Steve Aoki – «Motto» (feat. Lil Uzi Vert, G-Eazy & Mally Mall)

12. Black Coffee & D. Guetta – «Drive» (feat. Delilah Montagu)

13. D. Guetta – «Para que te quedes» (feat. J. Balvin)

14. D. Guetta – «Let It Be Me» (feat. Ava Max)

15. D. Guetta & Sia – «Light Headed»