Ο David Draiman των Disturbed υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης όγκου

Ο David Draiman των Disturbed αποκάλυψε ότι υποβλήθηκε σε επέμβαση αφαίρεσης όγκου από το χέρι του.

Ο 50χρονος τραγουδιστής δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μία φωτογραφία του με το δεξί χέρι του τυλιγμένο με γάζα και εξήγησε ότι την προηγούμενη εβδομάδα του αφαιρέθηκε ένας όγκος από τη δεξιά κερκίδα του χεριού του.

Η κερκίδα είναι το παχύτερο και κοντύτερο από τα δύο μακρά οστά στο αντιβράχιο.

Ο David Draiman τόνισε ότι ανέμενε τα αποτελέσματα της βιοψίας, οπότε δεν γνώριζε μέχρι εκείνη τη στιγμή αν ο όγκος ήταν καλοήθης ή όχι.

«Κάνω ένα σωρό δημοσιογραφικά πράγματα σήμερα, πράγματα στο Zoom, οπότε αυτό θα βγει ούτως ή άλλως προς τα έξω», έγραψε στο μήνυμά του.

«Μου αφαίρεσαν έναν όγκο από την κερκίδα του δεξιού χεριού μου την περασμένη εβδομάδα. Με κρατούσε ξύπνιο τα βράδια. Αύριο θα έχω τα αποτελέσματα της βιοψίας», συνέχισε.

«Σκέψεις, προσευχές, θετική ενέργεια, όλα ευπρόσδεκτα», κατέληξε ο τραγουδιστής των Disturbed.

Τον περασμένο μήνα, ο David Draiman επιβεβαίωσε ότι οριστικοποίησε πρόσφατα το διαζύγιό του με την πρώην σύζυγό του Lena Draiman, με την οποία ήταν παντρεμένος επί 11 χρόνια.

Όταν ο David Draiman ανακοίνωσε για πρώτη φορά το διαζύγιό του μέσω της σελίδας του στο Facebook τον Φεβρουάριο, εξομολογήθηκε ότι ήταν «συντετριμμένος» και «πολύ χαμένος» και τόνισε ότι δεν εμπλέκεται κανένα περιστατικό απιστίας στον χωρισμό τους.

Στη συνέχεια ο τραγουδιστής διευκρίνισε ότι «δεν υπάρχει καθόλου εχθρότητα» ανάμεσά τους του και πρόσθεσε ότι «θα συνεχίσουν να είναι οι καλύτεροι γονείς που θα μπορούσαν να είναι» για τον γιο τους Samuel, ο οποίος γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2013.

Λίγο περισσότερο από ένα χρόνο πριν, ο David Draiman, η πρώην σύζυγός του και ο γιος τους μετακόμισαν στο Μαϊάμι της Φλόριντα, αφού ζούσαν στη Χονολουλού της Χαβάης για λίγα χρόνια.

Σε συνέντευξή του στην Jerusalem Post στις αρχές του Μαΐου, ο David Draiman εξέφρασε την ελπίδα του ότι οι Disturbed θα μπορέσουν να συνεχίσουν τις συναυλίες για πολλά χρόνια ακόμα, αναφέροντας ως παράδειγμα τη συνεχιζόμενη κυριαρχία των Metallica στα 60 τους και τον Bruce Springsteen που περιοδεύει στα 73 του.

«Σωματικά, είμαι εντάξει. Έχω χάσει 20 κιλά από τον Ιανουάριο και κάνω φωνητική εξάσκηση», είπε ο τραγουδιστής.

«Είναι η πνευματική πτυχή που πρέπει να προσπαθήσω να ξεπεράσω. Αλλά ξέρω τον πιο εκπληκτικό τρόπο για να ξεπεράσω κάθε ζήτημα για να νιώσω αυτή την ενέργεια στη σκηνή», ανέφερε.

Το 2018, όταν ήταν 45 ετών, ο David Draiman δήλωσε στο περιοδικό Mixdown ότι αισθανόταν ότι «του είχαν απομείνει 10-15 χρόνια, τουλάχιστον».

«Το μόνο πράγμα που πρέπει να προσέχεις, ειδικά στο hard rock και το metal, είναι η πρόκληση των συναυλιών. Δεν θέλεις να φτάσεις ποτέ στο σημείο να μην μπορείς να φανείς αντάξιος των τραγουδιών σου. Πρέπει να καταλάβεις πότε είναι η κατάλληλη στιγμή», εξήγησε.

