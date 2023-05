Ο David Coverdale εξέφρασε τον θαυμασμό του για τις ερμηνευτικές ικανότητες του Ronnie James Dio.

Ο David Coverdale, πρώην frontman των Deep Purple και νυν τραγουδιστής των Whitesnake, μίλησε για τη φιλία του με τον θρυλικό heavy metal τραγουδιστή Ronnie James Dio που πέθανε το 2010.

«Γνώρισα τον Ronnie το ’73, ’74 – ο Θεός να τον ευλογεί», είπε ο David Coverdale σε μία νέα συνέντευξή του στο podcast «Rock Of Nations With Dave Kinchen And Shane McEachern»

«Ήταν με τους Elf, οι οποίοι έγιναν Rainbow. Αλλά ήταν στην Purple Records, οπότε τους πηγαίναμε σε όλο τον κόσμο ως opening act… Είχα γνωρίσει τον Ronnie για δύο ζωές», πρόσθεσε.

Όταν ρωτήθηκε τι πιστεύει για τον Ronnie James Dio ως τραγουδιστή, ο David Coverdale εξέφρασε τον ενθουσιασμό για τις ερμηνευτικές ικανότητες του πρώην frontman των Black Sabbath.

«Θεέ μου. Ήταν καταπληκτικός. Ακούς το άλμπουμ “The Butterfly Ball Feast” και αυτή είναι η φωνή του Ronnie», σχολίασε για το άλμπουμ του Roger Glover στο οποίο ο ίδιος είχε επίσης συμμετάσχει ως guest.

«Τα πιο σκοτεινά στοιχεία – όσο κι αν είναι όμορφο τραγούδι, υπήρχαν κάποια πράγματα που δεν πίστευα ότι ήταν δικά του. Αλλά ήταν απίστευτα επιτυχημένο. Έχω ακούσει τον Ronnie να τραγουδάει απλά όμορφες μελωδίες και τραγούδια, και ήταν απλά καταπληκτικό», συνέχισε.

«Αλλά έκανε μία υπέροχη, υπέροχη καριέρα και μου έδωσε δύο κιθαρίστες. Έλεγε: “Τι κάνω; Βρίσκω έναν κιθαρίστα, τον εκπαιδεύω και μετά τον παίρνεις εσύ” [γέλια] – τον Viv Campbell και τον Doug Aldrich», ανέφερε.

Ο Ronnie James Dio, γνωστός για τη συμμετοχή του στα συγκροτήματα Black Sabbath, Rainbow και Dio, πέθανε από καρκίνο του στομάχου τον Μάιο του 2010 σε ηλικία 67 ετών.

Ο Dio έμεινε γνωστός σε όλο τον κόσμο ως ένας από τους σπουδαιότερους και πιο επιδραστικούς τραγουδιστές στην ιστορία του heavy metal.

Διαγνώστηκε με καρκίνο στα τέλη του 2009. Υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία και έκανε την τελευταία του πλέον δημόσια εμφάνιση τον Απρίλιο του 2010 στα Revolver Golden Gods Awards στο Λος Άντζελες.

Η αυτοβιογραφία του Ronnie James Dio, με τίτλο «Rainbow In The Dark: The Autobiography», κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2021 από την Permuted Press.

Ο Dio έγραψε το βιβλίο σε συνεργασία με τον επί 30 χρόνια φίλο του και καταξιωμένο μουσικό συγγραφέα Mick Wall, ο οποίος ανέλαβε την ολοκλήρωση του εγχειρήματος μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Το φθινόπωρο του 2022 προβλήθηκε στους κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο το «Dio: Dreamers Never Die», το πρώτο ντοκιμαντέρ για τη ζωή και την καριέρα του Ronnie James Dio. Το ντοκιμαντέρ θα κυκλοφορήσει σε DVD και Blu-Ray τον Σεπτέμβριο.