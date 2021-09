David Bowie: Το «χαμένο» άλμπουμ «Toy» κυκλοφορεί για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια

Το «Toy» περιλαμβάνει νέες ηχογραφήσεις τραγουδιών από τις αρχές της καριέρας του David Bowie.

Το «χαμένο» άλμπουμ «Toy» του David Bowie από το 2001 πρόκειται τελικά να κυκλοφορήσει.

Η συλλογή από επανεκτελέσεις και διασκευές των πρώτων τραγουδιών του αείμνηστου θρύλου της μουσικής είχε αρχικά προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει μετά το άλμπουμ «Hours…» του 1999, αλλά μια διαφωνία με την προηγούμενη δισκογραφική εταιρεία του, τη Virgin, καθυστέρησε την κυκλοφορία του.

Το 2011, το άλμπουμ διέρρευσε στο διαδίκτυο, αλλά τώρα επιβεβαιώθηκε ότι το «Toy» θα αποτελέσει μέρος του επερχόμενου box set «Era Five». Το πέμπτο της box set της σειράς, «Brilliant Adventure» (1992 – 2001), πρόκειται να κυκλοφορήσει σύντομα.

Το κοινό έχει τη δυνατότητα να ακούσει μια ραδιοφωνική εκδοχή του «You’ve Got A Habit Of Leaving», του τραγουδιού που ο David Bowie ηχογράφησε το 1965 και κυκλοφόρησε ως single υπό το όνομα Davy Jones, με το τότε συγκρότημά του, τους The Lower Third.

Στις 26 Νοεμβρίου 2021 θα κυκλοφορήσει από τις ISO Records / Parlophone Records το «David Bowie 5. Brilliant Adventure (1992 – 2001)», το πέμπτο από μια σειρά box sets που καταγράφουν την καριέρα του Bowie από το 1969 έως τον 21ο αιώνα. Στη συνέχεια, στις 7 Ιανουαρίου 2022, μια ημέρα πριν από τα γενέθλια του David, θα ακολουθήσει η επίσημη κυκλοφορία του «Toy» (Toy: Box)». Το θρυλικό αδημοσίευτο άλμπουμ θα είναι διαθέσιμο σε τρεις εκδόσεις CD / και σε έξι εκδόσεις βινυλίου 10”.

Το «Toy» ηχογραφήθηκε μετά τη θριαμβευτική εμφάνιση του David Bowie στο μουσικό φεστιβάλ «Glastonbury» το 2000.

Ο Bowie μπήκε στο στούντιο με την μπάντα του, τους Mark Plati, Sterling Campbell, Gail Ann Dorsey, Earl Slick, Mike Garson, Holly Palmer και Emm Gryner, για να ηχογραφήσει μια σειρά νέων εκτελέσεων επιλεγμένων τραγουδιών που είχε ηχογραφήσει για πρώτη φορά από το 1964 έως το 1971.

Ο DavidBowie σχεδίαζε να ηχογραφήσει το άλμπουμ παραδοσιακά με την μπάντα να παίζει ζωντανά, να επιλέξει τις καλύτερες εκτελέσεις και στη συνέχεια να το κυκλοφορήσει το συντομότερο δυνατό με έναν εξαιρετικά ευρηματικό τρόπο.

Δυστυχώς, το 2001 η ιδέα της κυκλοφορίας ενός άλμπουμ ως έκπληξη» και η τεχνολογία που θα το υποστήριζε ήταν ακόμα αρκετά χρόνια μακριά, γεγονός που καθιστούσε αδύνατη την κυκλοφορία του «Toy», όπως ονομαζόταν πλέον το άλμπουμ, όσο άμεσα ήθελε ο Bowie.

Στο μεσοδιάστημα, ο David έκανε αυτό που γνώριζε να κάνει καλά: προχώρησε σε κάτι νέο, το οποίο ξεκίνησε με μια σειρά από νέα τραγούδια από τις ίδιες ηχογραφήσεις και τελικά δημιουργήθηκε το άλμπουμ «Heathen», το οποίο κυκλοφόρησε το 2002 και πλέον αναγνωρίζεται ως μια από τις καλύτερες στιγμές του.

Τώρα, είκοσι χρόνια μετά την ημερομηνία που επρόκειτο να κυκλοφορήσει αρχικά το άλμπουμ, ο συμπαραγωγός του Bowie, Mark Plati, λέει:

«Το «Toy» είναι σαν μια στιγμή στο χρόνο που αποτυπώνεται σε ένα άλμπουμ χαράς, φωτιάς και ενέργειας. Είναι ο ήχος ανθρώπων που χαίρονται που παίζουν μουσική.

Ο David θυμάται και επανεξετάζει τη δουλειά του από τις προηγούμενες δεκαετίες μέσα από τα πρίσματα της εμπειρίας και της ανανεωμένης ματιάς – ένας παραλληλισμός που δεν μου διαφεύγει, καθώς επανεξετάζω το άλμπουμ τώρα, είκοσι χρόνια αργότερα.

Κατά καιρούς, (ο Bowie) συνήθιζε να λέει: «Mark, αυτό είναι το άλμπουμ μας». Νομίζω το έλεγε επειδή ήξερε πόσο πολύ έμεινα στα χαρακώματα μαζί του σε αυτό το ταξίδι. Χαίρομαι που τελικά μπορώ να πω ότι τώρα ανήκει σε όλους μας».

Οι ρίζες του «Toy» σχηματίστηκαν για πρώτη φορά το 1999 κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων ενός επεισοδίου για την εκπομπή «Storytellers» του VH-1. Ο David Bowie ήθελε να ερμηνεύσει κάτι από την καριέρα του πριν το «Space Oddity», οπότε ανέτρεξε στο 1966 και ανέσυρε το «Can’t Help Thinking About Me» για πρώτη φορά μετά από τριάντα χρόνια.

Το τραγούδι παρέμεινε στο πρόγραμμα της σύντομης περιοδείας για την προώθηση του άλμπουμ «Hours…» και στις αρχές του 2000 ο David Bowie και ο Mark Plati συνέταξαν μια λίστα με μερικά από τα πρώτα τραγούδια του Bowie για να τα ηχογραφήσουν ξανά.

Το «Toy» ολοκληρώνεται με ένα νέο τραγούδι που δανείζει τον τίτλο του άλμπουμ, το «Toy (Your Turn To Drive)», το οποίο δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια ενός αυτοσχεδιασμού μετά το τέλος των ζωντανών ηχογραφήσεων του «I Dig Everything».

Το τραγούδι βασίζεται σε αναδιαταγμένα τμήματα από τα ντραμς του Sterling Campbell, το μπάσο της Gail Ann Dorsey και τμήματα από το πιάνο του Mike Garson που τοποθετήθηκαν σε επανάληψη μαζί με την κιθάρα του Earl Slick, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως sample, επιμηκύνθηκε χρονικά και χρησιμοποιήθηκε ως επαναλαμβανόμενο στοιχείο.

Επίσης, ορισμένα κομμάτια από τα φωνητικά της Holly και της Emm από το κυρίως μέρος του «I Dig Everything» κόπηκαν και ανασυντέθηκαν.

«Είναι λογικό να κλείσουμε το άλμπουμ με αυτό το τραγούδι από τη στιγμή που προερχόταν από το “I Dig Everything”. Επίσης είναι ένα ταιριαστό υστερόγραφο της περιόδου του “Toy”», σχολιάζει ο παραγωγός Mark Plati.