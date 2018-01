Στις 10 Ιανουαρίου συμπληρώνονται δύο χρόνια από την ημέρα όπου, το 2016, ο θρυλικός David Bowie έφυγε από τη ζωή, αφήνοντας την ανεκτίμητη μουσική κληρονομιά μίας ένδοξης καριέρας.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο David Bowie έδωσε τέλος σε μία σχεδόν δεκαετία αδράνειας, προκειμένου να τη διαδεχθεί μία εκπληκτική έκρηξη δραστηριότητας, κατά την οποία δημιούργησε δύο πρωτοποριακούς δίσκους και ένα μιούζικαλ. Το ντοκιμαντέρ «David Βowie: The Last Five Years» περιηγείται στο απροσδόκητο τέλος μίας αξιόλογης σταδιοδρομίας.

Στις αρχές της δεκαετίας του ‘90, ο σκηνοθέτης Francis Whately συναντήθηκε με τον David Bowie, αφού είχε ζητήσει από τον rock star να συμμετάσχει σε μία ταινία μικρού μήκους που έκανε για το «BBC». Για τα επόμενα είκοσι χρόνια παρέμειναν φίλοι.

«Μου έστελνε email συστηματικά και μου έλεγε για τα βιβλία που είχε διαβάσει και του έλεγα για τα βιβλία που είχα διαβάσει, για τις εκθέσεις που είχα δει και τέτοια πράγματα. Αλλά δε βγαίναμε», ανακαλεί ο Whately. «Νομίζω ότι ίσως ήταν πολύ ωραίο για εκείνον να έχει κάποιον στην Αγγλία, ο οποίος είχε αγγλική ευαισθησία και μιλούσε για βιβλία που έχουν διαβάσει. Νομίζω ότι ήξερε ότι ήμουν fan, αλλά δεν του μίλησα για τη μουσική του.»

Το 2013, ο Francis Whately δημιούργησε το πρώτο του ντοκιμαντέρ για τον «Ziggy Stardust», το «David Bowie: Five Years», που ακολούθησε τον καλλιτέχνη στη χρυσή εποχή των δεκαετιών του ’70 και του ‘80. Τώρα, κυκλοφορεί την αποκαλυπτική συνέχεια του φιλόδοξου εγχειρήματος που τιτλοφορείται «David Bowie: The Last Five Years».

Το 2003 – 2004 στην περιοδεία «Reality», ο David Bowie υπέστη καρδιακή προσβολή κατά τη διάρκεια της τελευταίας ολοκληρωμένης συναυλίας. Αμέσως μετά, απομακρύνθηκε από τα δρώμενα για να επανέλθει τα τελευταία πέντε χρόνια της ζωής του, ώστε να δημιουργήσει την πιο σπουδαία μουσική της καριέρας του.

Το καινούριο ντοκιμαντέρ έκανε πρεμιέρα στο «HBO» και καταγράφει με αξιοσημείωτη πρόσβαση αυτή την εξίσου σημαντική περίοδο της καριέρας του πολυδιάστατου καλλιτέχνη, όπου κυκλοφόρησε τρία αναγνωρισμένα έργα. Τους δίσκους «The Next Day» (2013) και «Blackstar» (2016), αλλά και το μιούζικαλ «Lazarus», το οποίο βασίστηκε στο χαρακτήρα που έπαιξε στην ταινία «The Man Who Fell To Earth».

Καταρρίπτοντας την απλοϊκή άποψη ότι η καριέρα του David Bowie στηρίχθηκε στην αλλαγή, το φιλμ περιέχει αποκαλυπτικές συνεντεύξεις με πολλούς από τους στενότερους συνεργάτες του Βρετανού θρύλου.

Στην κάμερα μιλάνε ο παραγωγός Tony Visconti, οι μουσικοί που συνεισέφεραν στα «The Next Day» και «Blackstar» (2016), ο γραφίστας και των δύο άλμπουμ Robert Fox, ο παραγωγός του μιούζικαλ «Lazarus» και μέλη από το καστ.

Επίσης, το «The Five Years» παρέχει μία μοναδική παρασκηνιακή ματιά στη δημιουργική διαδικασία του Bowie και του John Renck, σκηνοθέτη του τελευταίου μουσικού βίντεο του «Λεπτού Λευκού Δούκα», για το τραγούδι «Lazarus», το οποίο θεωρήθηκε ως προφητεία του θανάτου του.

Στο ντοκιμαντέρ ακούγονται επιπλέον αποσπάσματα από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του David Bowie, όπως τα «Fame», «Rebel Rebel», «Heroes» και «Space Oddity», τραγούδια από τα δύο τελευταία άλμπουμ του, καθώς και υλικό από τα video clip για τα «The Stars (Are Out Tonight)», «Blackstar» και «Lazarus», με εκτελέσεις στο στούντιο από τους αρχικούς μουσικούς.