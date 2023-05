David Bowie: Η τελευταία συναυλία του Ziggy Stardust έρχεται στους κινηματογράφους

Ο Ziggy Stardust επιστρέφει για μία μόνο βραδιά.

Στις 3 Ιουλίου 1973, ο David Bowie απέσυρε τον Ziggy Stardust, το πιο διάσημο alter ego του, μπροστά σε 5.000 έκπληκτους θαυμαστές του στη σκηνή του Hammersmith Odeon του Λονδίνου.

Πενήντα χρόνια μετά από εκείνη την ημέρα, ο Ziggy Stardust θα επιστρέψει στην ίδια σκηνή για μία μόνο βραδιά.

Στις 3 Ιουλίου 2023, το Eventim Apollo Hammersmith (πρώην Odeon) θα φιλοξενήσει την παγκόσμια πρεμιέρα της αναβαθμισμένης εκδοχής του «Ziggy Stardust and The Spiders From Mars: The Motion Picture».

Η ταινία θα προβληθεί επίσης σε 1.000+ κινηματογράφους σε όλο τον κόσμο κατά τη διάρκεια του Ιουλίου.

Το Eventim Apollo Hammersmith θα διοργανώσει μία επίσημη πρεμιέρα που θα περιλαμβάνει κόκκινο χαλί, καθώς και μία αποκλειστική συζήτηση επί σκηνής με συνεργάτες του David Bowie και σύγχρονους μουσικούς, που θα προηγηθεί της προβολής της ταινίας.

Η συζήτηση θα επικεντρωθεί στην κληρονομιά της αρχικής συναυλίας του David Bowie και στην απήχηση του Ziggy Stardust σε όλες τις γενιές.

Η νέα εκδοχή της ταινίας θα δώσει στους θαυμαστές τη δυνατότητα να δουν επιτέλους για πρώτη φορά ολόκληρη τη συναυλία του David Bowie εκείνο βράδυ, συμπεριλαμβανομένων των κομμένων σκηνών από την εμφάνιση του θρυλικού κιθαρίστα Jeff Beck.

Ο διάσημος σκηνοθέτης D.A. Pennebaker («Monterey Pop», «Bob Dylan: Don’t Look Back», «Depeche Mode 101») απαθανάτισε στον φακό του τη βαρυσήμαντη στιγμή το 1973, βιντεοσκοπώντας τον David Bowie και τους Spiders From Mars τόσο στα παρασκήνια όσο και στη σκηνή.

Τους επισκέφθηκε ακόμη και ο Ringo Starr για να συζητήσει μαζί τους.

Η ολοκληρωμένη έκδοση, σε 4K ανάλυση εικόνας και με ήχο 5.1, θα δώσει την ευκαιρία στους θαυμαστές του David Bowie να συγκεντρωθούν και να ζήσουν ξανά την εμβληματική στιγμή που άλλαξε για πάντα τη δημοφιλή κουλτούρα.

Την ψηφιακή αποκατάσταση της νέας έκδοσης της ταινίας επέβλεψε ο γιος του D.A. Pennebaker, Frazer Pennebaker.

Η διάθεση των εισιτηρίων για το «Ziggy Stardust and The Spiders From Mars: The Motion Picture» ξεκινά την Πέμπτη 18 Μαΐου 2023.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τους κινηματογράφους που θα συμμετάσχουν στην προβολή της ταινίας σε κάθε χώρα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.davidbowie.com.