Η κατασκευάστρια εταιρεία παιχνιδιών Mattel ανακοίνωσε την κυκλοφορία της νέας κούκλας Barbie, η οποία θα ντυμένη με το κοστούμι του Ziggy Stardust του David Bowie.

Παρουσιάζοντας την νέα της κούκλα που θα κοστίζει 50 δολάρια η Mattel ανακοίνωσε ότι η εικόνα ενός αμφιφυλόφιλου αγγελιοφόρου από το διάστημα ενώνει δυο εμβληματικές εικόνες της pop κουλτούρας.

Η κούκλα θα ονομάζεται Lady Stardust, θα είναι συλλεκτική και τιμά την πολιτιστική κληρονομιά της μουσικής ιδιοφυΐας που επαναπροσδιόρισε το rock’n’roll.

Φοράει τις κόκκινες μπότες και μια ολόσωμη ριγέ φόρμα, έχει τα ίδια κόκκινα μαλλιά και μακιγιάζ με τον Ziggy αλλά η αλήθεια είναι ότι το κλασικό χαμόγελο της Barbie δεν θυμίζει το ύφος του Ziggy.

Ο Ziggy Stardust δεν είναι ο μοναδικός «επισκέπτης από το διάστημα» που τιμάται από την Mattel αυτήν την εβδομάδα.

Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης την κυκλοφορία μιας μοναδικής κούκλας Barbie που τιμά την Ιταλίδα αστροναύτη Samantha Cristoforetti, της οποίας η αποστολή διάρκειας 199 ημερών στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2014 ήταν η μεγαλύτερη μέχρι τότε που είχε πραγματοποιηθεί από μια γυναίκα.

Ο Ziggy Stardust είναι ένας χαρακτήρας που δημιούργησε ο David Bowie για το δίσκο του «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» που κυκλοφόρησε το 1972. Ο Bowie απέσυρε τη θρυλική περσόνα στις 3 Ιουλίου 1973, μετά από συναυλία του στο «Hammersmith Apollo» του Λονδίνου.

