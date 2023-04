Ο David Bowie σχεδίαζε την επιστροφή του Ziggy Stardust

Ο David Bowie φέρεται να είχε εμπνευστεί από την προσωρινή απομάκρυνση του Frank Sinatra από τη βιομηχανία του θεάματος.

Ο David Bowie πήρε την απόφαση να αποσύρει τον Ziggy Stardust έχοντας την απόλυτη πρόθεση να πραγματοποιήσει μία εντυπωσιακή επιστροφή, σύμφωνα με τον πρώην μάνατζέρ του Tony Defries.

Ο Ziggy Stardust ήταν το alter ego που δημιούργησε ο David Bowie για το πέμπτο άλμπουμ του, «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars», το οποίο κυκλοφόρησε το 1972.

Ήταν ένας ανδρόγυνος, εξωγήινος ροκ σταρ που ήρθε στη Γη για να μεταφέρει ένα μήνυμα ελπίδας πριν από μία επικείμενη αποκαλυπτική καταστροφή. Ο Ziggy Stardust θεωρείται η πιο διάσημη περσόνα του David Bowie, ενώ το ομώνυμο άλμπουμ θεωρείται ένα από τα σπουδαιότερα όλων των εποχών.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο περιοδικό Mojo, ο Tony Defries δήλωσε ότι αποφάσισαν να κρατήσουν μυστική την είδηση της απόσυρσης του Ziggy Stardust μέχρι να ολοκληρωθεί σχεδόν η τελευταία συναυλία στο Λονδίνο τον Ιούλιο του 1973.

Η ανακοίνωση σόκαρε ορισμένους από τους μουσικούς των Spiders from Mars όπως τον μπασίστα Trevor Bolder, και τον ντράμερ Woody Woodmansey, οι οποίοι δεν είχαν ενημερωθεί εκ των προτέρων.

«Βασικά, νομίζω ότι η επιτυχία δεν ήταν η ιδανική κατάσταση για τον David», υποστήριξε ο Tony Defries.

«Όταν το “Aladdin Sane” έκανε τεράστιες πωλήσεις και τα πλήθη έκλειναν τους σιδηροδρομικούς σταθμούς, μόνο και μόνο για να τον δουν, νομίζω ότι τότε ήταν που άρχισε να γίνεται αντιληπτό ότι δεν ήταν πια ένας συνηθισμένος άνθρωπος. Το φαινόμενο του Ziggy είχε αρχίσει να κυριαρχεί και δεν μπορούσε να το αντιμετωπίσει, πραγματικά», πρόσθεσε.

Ο πρώην μάνατζερ του David Bowie ανέφερε ότι η ιδέα της απόσυρσης του Ziggy Stardust ήταν εν μέρει εμπνευσμένη από τον Frank Sinatra, ο οποίος είχε εγκαταλείψει τη βιομηχανία του θεάματος το 1971 πριν επιστρέψει δυναμικά δύο χρόνια αργότερα.

«Ο David ήταν μεγάλος θαυμαστής του Sinatra. Η επιστροφή είναι το κλειδί», είπε.

Αλλά το σχέδιο δεν πέτυχε, όπως εξήγησε στη συνέχεια: «Προσπαθήσαμε και αποτύχαμε να πείσουμε τους προαγωγούς στην Αμερική να διοργανώσουν (μία περιοδεία για την επιστροφή Ziggy Stardust) σε μεγάλα γήπεδα».

«Έτσι, αυτός ήταν ένας βασικός λόγος για να αποσυρθεί ο Ziggy, για να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν έχει να κάνει με τη μουσική ή το στυλ ή οτιδήποτε άλλο», συμπλήρωσε.

Μετά την τελευταία συναυλία του Ziggy Stardust ακολούθησε ένα λαμπερό πάρτι στο οποίο παρευρέθηκε ένα ευρύ φάσμα αστέρων της μουσικής και του κινηματογράφου, αλλά δεν ήταν ευχάριστο για τον Trevor Bolder και τον Woody Woodmansey των Spiders from Mars.

«Ο Mick (Ronson) ήξερε ότι κάναμε την τελευταία μας εμφάνιση με τον Ziggy, ενώ ο Woody και ο Trevor δεν το ήξεραν», σημείωσε ο Tony Defries.

«Δεν ήθελα να το μάθει πολύς κόσμος. Πού είναι η αξία της δημοσιότητας αν το πεις σε πάρα πολλούς ανθρώπους; Οπότε, πες το σε όσο το δυνατόν λιγότερους ανθρώπους. Αλλά είπα: “Αν είναι να αποσυρθούμε, τότε πρέπει να αποσυρθούμε με στυλ και να κάνουμε ένα τεράστιο πάρτι και να καλέσουμε τους πάντες”. Ήταν μία γιορτή», πρόσθεσε.