David Bowie: Soundtrack για την ταινία «Moonage Daydream» με ακυκλοφόρητο υλικό

Το soundtrack θα κυκλοφορήσει παράλληλα με την πρεμιέρα της ταινίας.

Η Parlophone Records ανακοίνωσε την κυκλοφορία ενός νέου άλμπουμ που θα συνοδεύσει μουσικά την ταινία «Moonage Daydream» του Brett Morgen για τον David Bowie.

Το άλμπουμ θα αποτελείται από 43 τραγούδια από ολόκληρη την καριέρα του David Bowie και θα περιλαμβάνει ακυκλοφόρητο υλικό, αποκλειστικές μίξεις που δημιουργήθηκαν ειδικά για την ταινία, καθώς και αποσπάσματα της ταινίας με την αφήγηση του ίδιου του Bowie.

Το soundtrack του «Moonage Daydream» θα κυκλοφορήσει ψηφιακά στις 16 Σεπτεμβρίου, την ίδια ημέρα που η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους και σε διπλό CD στις 18 Νοεμβρίου.

Στα σημαντικότερα σημεία του άλμπουμ περιλαμβάνεται ένα ακυκλοφόρητο live medley με τα τραγούδια «The Jean Genie», «Love Me Do» και «The Jean Genie» που ηχογραφήθηκε ζωντανά στην τελευταία συναυλία του Ziggy Stardust στο «Hammersmith Odeon» του Λονδίνου το 1973, με τον Jeff Beck στην κιθάρα.

Στις σπάνιες ηχογραφήσεις του άλμπουμ συγκαταλέγονται επίσης μία πρώιμη εκδοχή του αγαπημένου «Quicksand» από το «Hunky Dory» και μία ακυκλοφόρητη live εκδοχή του «Rock ‘n’ Roll With Me» από τη θρυλική περιοδεία «Soul Tou» του 1974.

Το πρώτο τραγούδι από το soundtrack είναι το «Modern Love (Moonage Daydream Mix)», μία από τις μεγαλύτερες και πιο αγαπημένες παγκόσμιες επιτυχίες του David Bowie.

Αυτή η μοναδική μίξη ξεκινάει με το απομονωμένο πιάνο από το τραγούδι, κορυφώνεται στο ρεφρέν και καταλήγει στα a cappella φωνητικά, προσφέροντας μία εικόνα των επιμέρους στοιχείων που δημιουργούν το κλασικό τραγούδι που όλοι γνωρίζουμε και αγαπάμε.

Η ταινία «Moonage Daydream», που θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους τον Σεπτέμβριο και σε Blu-ray και DVD τον Νοέμβριο, παρουσιάζει τη ζωή και τη μεγαλοφυΐα του David Bowie, ενός από τους πιο παραγωγικούς και επιδραστικούς καλλιτέχνες της εποχής μας.

Το «Moonage Daydream», το οποίο περιγράφεται ως μία κινηματογραφική οδύσσεια μεγάλου μήκους, αφηγείται το δημιουργικό, μουσικό και πνευματικό ταξίδι του David Bowie μέσα από μεγαλειώδες και αδημοσίευτο υλικό από το ζωντανές εμφανίσεις και προσωπικές συνεντεύξεις.

Στην ταινία, που προβλήθηκε για πρώτη φορά στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου των Καννών και απέσπασε εξαιρετικές κριτικές, αφηγητής είναι ο ίδιος ο David Bowie.

Το tracklist του soundtrack

CD 1

1. «Time… one of the most complex expressions…»

2. Ian Fish U.K. Heir (Moonage Daydream Mix 1)

3. Hallo Spaceboy (Moonage Daydream Remix Edit)

4. Medley: Wild Eyed Boy From Freecloud / All The Young Dudes / Oh! You Pretty Things (Live)

5. Life On Mars? (2016 Mix Moonage Daydream Edit)

6. Moonage Daydream (Live)

7. The Jean Genie / Love Me Do / The Jean Genie (Live) (featuring Jeff Beck)

8. The Light (Excerpt)*

9. Warszawa (Live Moonage Daydream Edit)

10. Quicksand (Early Version 2021 Mix)

11. Medley: Future Legend / Diamonds Dogs intro / Cracked Actor

12. Rock ‘n’ Roll With Me (Live in Buffalo 8th November 1974)

13. Aladdin Sane (Moonage Daydream Edit)

14. Subterraneans

16. Space Oddity (Moonage Daydream Mix)

17. V-2 Schneider

CD 2

1. Sound And Vision (Moonage Daydream Mix)

2. A New Career In A New Town (Moonage Daydream Mix)

3. Word On A Wing (Moonage Daydream Excerpt)

4. «Heroes» (Live Moonage Daydream Edit)

5. D.J. (Moonage Daydream Mix)

6. Ashes To Ashes (Moonage Daydream Mix)

7. Move On (Moonage Daydream acappella Mix Edit)

8. Moss Garden (Moonage Daydream Edit)

9. Cygnet Committee/Lazarus (Moonage Daydream Mix)

10. Memory Of A Free Festival (Harmonium Edit)

11. Modern Love (Moonage Daydream Mix)

12. Let’s Dance (Live Moonage Daydream Edit)

13. The Mysteries (Moonage Daydream Mix)

14. Rock ‘n’ Roll Suicide (Live Moonage Daydream Edit)

15. Ian Fish U.K. Heir (Moonage Daydream Mix 2)

16. Word On A Wing (Moonage Daydream Mix)

17. Hallo Spaceboy (live Moonage Daydream Mix)

18. I Have Not Been To Oxford Town (Moonage Daydream Acappella Mix Edit)

19. «Heroes»: IV. Sons Of The Silent Age (Excerpt) *

20. ★ (Moonage Daydream Mix Edit)

21. Ian Fish U.K. Heir (Moonage Daydream Mix Excerpt)

22. Memory Of A Free Festival (Moonage Daydream Mix Edit)

23. Starman

24. «You’re aware of a deeper existence…»

23. Changes

24. «Let me tell you one thing…»

25. «Well, you know what this has been an incredible pleasure…»

* Με τη Συμφωνική Ορχήστρα του Bournemouth υπό τη διεύθυνση της Marin Alsop.