David Bowie: Το προσωπικό αρχείο του αποκτά μόνιμη στέγη στη Βρετανία

Το αρχείο περιλαμβάνει χειρόγραφους στίχους, οικεία κείμενα, κοστούμια, σκηνικά, μουσικά όργανα και πολλά άλλα αντικειμένα.

Το βρετανικό Μουσείο Victoria and Albert απέκτησε το αρχείο του David Bowie και θα παρουσιάσει στο κοινό 80.000 αντικείμενα αρχής γενομένης από το 2025.

Ανακοινώνοντας την είδηση στις 23 Φεβρουαρίου, το V&A Museum αποκάλυψε ότι το πλούσιο αρχείο καταγράφει τη ζωή, την καριέρα και τις δημιουργικές μεθόδους του David Bowie από τη δεκαετία του 1960 έως τον θάνατό του το 2016.

Η έκθεση «David Bowie Is…» του V&A πρόκειται να αποκτήσει μόνιμο χώρο στο Ηνωμένο Βασίλειο για τον εορτασμό της κληρονομιάς του David Bowie.

Η έκθεση, η οποία παρουσιάστηκε για πρώτη φορά το 2013, θα στεγαστεί στο νέο Κέντρο Μελέτης Παραστατικών Τεχνών «David Bowie Centre for the Study of Performing Arts» στο East Storehouse του V&A, στο Queen Elizabeth Olympic Park του Λονδίνου.

Αναμένεται να ανοίξει τις πύλες της για το κοινό το 2025 και η δημιουργία της πραγματοποιείται χάρη σε μια δωρεά ύψους 10 εκατομμυρίων λιρών από το Ίδρυμα της Οικογένειας Blavatnik και τη Warner Music Group.

Ο διευθυντής του V&A, Δρ. Tristram Hunt δήλωσε: «Ο David Bowie ήταν ένας από τους σπουδαιότερους μουσικούς και performers όλων των εποχών. Το V&A είναι ενθουσιασμένο που θα γίνει θεματοφύλακας του απίστευτου αρχείου του και που θα μπορέσει να το ανοίξει για το κοινό».

«Οι ριζοσπαστικές καινοτομίες του Bowie στη μουσική, το θέατρο, τον κινηματογράφο, τη μόδα και το στυλ – από το Βερολίνο μέχρι το Τόκιο και το Λονδίνο – συνεχίζουν να επηρεάζουν τον σχεδιασμό και τις οπτικές τέχνες και να εμπνέουν δημιουργούς από την Janelle Monáe και τη Lady Gaga μέχρι την Tilda Swinton και τον Raf Simons», σημείωσε.

«Το νέο μας κέντρο συλλογών, το V&A East Storehouse, είναι το ιδανικό μέρος για να θέσουμε το έργο του Bowie σε διάλογο με τη συλλογή του V&A που καλύπτει 5.000 χρόνια τέχνης, σχεδιασμού και παραστάσεων. Ευχαριστώ θερμά το David Bowie Estate, το Blavatnik Family Foundation και τη Warner Music Group που βοήθησαν να γίνει πραγματικότητα αυτό το εγχείρημα και να προσφέρουν ένα νέο εγχειρίδιο για τους Bowies του αύριο», πρόσθεσε.

Το κέντρο θα περιλαμβάνει περισσότερα από 80.000 αντικείμενα από ολόκληρη την καριέρα 60 ετών του David Bowie.

Το αρχείο διαθέτει χειρόγραφους στίχους, παρτιτούρες, γράμματα, πρωτότυπα κοστούμια, μόδα, μουσικά βίντεο, όργανα, σκηνικά και πολλά άλλα αντικείμενα, όπως προσωπικά γραπτά, διεργασίες σκέψης και ακυκλοφόρητα έργα, τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν παρουσιαστεί ποτέ στο κοινό.

Εκπρόσωπος του David Bowie Estate ανέφερε: «Με το έργο της ζωής του να γίνεται μέρος των εθνικών συλλογών του Ηνωμένου Βασιλείου, ο David παίρνει τη θέση που του αρμόζει ανάμεσα σε πολλά άλλα σύμβολα του πολιτισμού και καλλιτεχνικές ιδιοφυΐες».

«Το David Bowie Centre for the Study of Performance -και η πρόσβαση στα παρασκήνια που προσφέρει το V&A East Storehouse- σημαίνουν ότι το έργο του David θα μπορέσει να μοιραστεί με το κοινό με τρόπους που δεν ήταν δυνατοί πριν, και είμαστε πολύ χαρούμενοι που συνεργαζόμαστε στενά με το V&A για να συνεχίσουμε να τιμούμε τη διαρκή πολιτιστική επιρροή του David»», συνέχισε.

Το 2018, η έκθεση «David Bowie Is» επανασχεδιάστηκε ως εμπειρία VR, αφού έκλεισε εκείνη τη χρονιά μετά την παρουσίασή της σε 12 πόλεις σε διάστημα έξι ετών από το ντεμπούτο της το 2013.

Η συνεργάτιδα και φίλη του David Bowie, Tilda Swinton, σχολίασε σχετικά με την είδηση: «Το 2013, η έκθεση «David Bowie Is…» του V&A μας έδωσε αδιαμφισβήτητες αποδείξεις ότι ο Bowie είναι ένα θεαματικό παράδειγμα καλλιτέχνη, ο οποίος όχι μόνο δημιούργησε μοναδικό και εκπληκτικό έργο, αλλά έχει επιρροή και έμπνευση πολύ πέρα από το ίδιο το έργο».

«Δέκα χρόνια αργότερα, η συνεχιζόμενη αναγεννητική φύση του πνεύματός του αυξάνει ολοένα και περισσότερο τη λαϊκή απήχηση και την πολιτιστική εμβέλειά του στις νεότερες γενιές», τόνισε.

«Με την απόκτηση του αρχείου του για τις επόμενες γενιές, το V&A θα μπορεί πλέον να προσφέρει πρόσβαση στην ιστορία του David Bowie – και στην πύλη που αντιπροσωπεύει – όχι μόνο σε επαγγελματίες καλλιτέχνες από όλους τους τομείς, αλλά και σε κάθε έναν από εμάς, και για το ορατό μέλλον. Πρόκειται για μια πραγματικά σπουδαία είδηση, η οποία αξίζει την ειλικρινή ευγνωμοσύνη και τα συγχαρητήρια σε όλους τους εμπλεκόμενους που την έκαναν δυνατή», είπε.

Στα σημαντικότερα κομμάτια του αρχείου του David Bowie περιλαμβάνονται κοστούμια όπως τα πρωτοποριακά σύνολα του David Bowie για τον Ziggy Stardust που σχεδίασε ο Freddie Burretti (1972), οι φανταχτερές δημιουργίες του Kansai Yamamoto για την περιοδεία του «Aladdin Sane» (1973) και το παλτό Union Jack με τη σημαία του Ηνωμένου Βασιλείου που σχεδίασαν ο David Bowie και ο Alexander McQueen για το εξώφυλλο του άλμπουμ «Earthling» (1997).

Το αρχείο περιλαμβάνει επίσης χειρόγραφους στίχους τραγουδιών όπως τα «Fame» (1975), «Heroes» (1977) και «Ashes To Ashes» (1980), καθώς και παραδείγματα της μεθόδου γραφής «cut up» που σύστησε στον David Bowie ο συγγραφέας William Burroughs.

Επιπλέον, το αρχείο διαθέτει μια σειρά από προσωπικά σημειωματάρια από κάθε εποχή της ζωής και της καριέρας του David Bowie.

Το αρχείο περιλαμβάνει επίσης ένα φωτογραφικό κολάζ με στιγμιότυπα από την ταινία «The Man Who Fell To Earth» (1975-76), σε σκηνοθεσία Nicolas Roeg, στην οποία πρωταγωνιστούσε ο David Bowie, καθώς και πάνω από 70.000 φωτογραφίες, εκτυπώσεις, αρνητικά, διαφάνειες μεγάλου μεγέθους, διαφάνειες και φύλλα κόντακτ που τραβήχτηκαν από μερικούς από τους κορυφαίους φωτογράφους του 20ού αιώνα, από τον Terry O’Neill μέχρι τον Brian Duffy και τον Helmut Newton.

Ανάμεσα στα άλλα σημαντικότερα αντικείμενα συγκαταλέγονται όργανα, ενισχυτές και άλλος εξοπλισμός, συμπεριλαμβανομένου του EMS Synthesizer του Brian Eno από τα πρωτοποριακά άλμπουμ «Low» και «Heroes» του David Bowie και ένα Stylophone – δώρο του Marc Bolan στα τέλη της δεκαετίας του 1960, που χρησιμοποιήθηκε στην ηχογράφηση του σημαντικού δίσκου «Space Oddity» του David Bowie.