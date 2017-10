Κινούμενος κάτω από τη σκιά του Τείχους του Βερολίνου μαζί με τον φίλο του Iggy Pop, ο Λευκός Δούκας έκανε ένα θρυλικό άλμπουμ που γεννήθηκε για να καλυτερεύσει τον κόσμο, εμπνευσμένο από την ηλεκτρονική μουσική της γερμανικής πρωτεύουσας.

Εγκατεστημένος στο Βερολίνο, με ξεκινώντας να δουλεύει σε μια καλύτερη συναισθηματική και φυσική κατάσταση, ο David Bowie ολοκλήρωσε το δεύτερο κεφάλαιο της Τριλογία του Βερολίνου πολύ γρήγορα. Ξεκίνησε αμέσως μετά το τέλος του Lust for Life, τη δεύτερη συνεργασία του με τον Iggy Pop. Ακόμα και ο Brian Eno, ο σύντροφός του στις νέες μουσικές γλώσσες, είχε παραπλανηθεί από τον ήχο του Krautrock με τους Clusters και δούλευε στο δίσκο του, Before and After Science.

Το «Heroes» ηχογραφήθηκε στο Hansa Studio, μια πρώην αίθουσα χορού στη Δημοκρατία της Βαϊμάρης που φιλοξενούσε τα ναζιστικά πάρτι και τώρα ήταν δίπλα στο Τείχος. Η πόλη συνεισέφερε πολύ στη μορφή του άλμπουμ με instrumentals που αντικατοπτρίζουν την πολυπολιτισμικότητά του: ο Bowie έπαιξε ένα ιαπωνικό koto στο Moss Garden και μια μεσογειακή μελωδία στο σαξόφωνο του Neuköln. Στο V-2 Schneider αναφέρεται στους Kraftwerk.

Η επίδραση του Βερολίνου εκρήγνυται στο title track, ίσως το πιο απίστευτο φωνητικό τεστ του Bowie, όπου μιλάει για την ιστορία δύο εραστών που συναντιούνται στη σκιά του Τείχους – εμπνευσμένο, όπως θα αποκαλυφθεί, από τις αγκαλιές που ο Bowie είδε μεταξύ του Tony Visconti και της φίλης του. Όλα αυτά υποστηρίζονται από τον ήχο της κιθάρας του Robert Fripp: «Έφτασα με μια Les Paul στο λαιμό και έναν μεγάλο Marshall, ο ήχος της κιθάρας έδωσε απλά ανατροφοδότηση», θυμάται.

Ο Eno ισχυρίζεται ότι γνώριζε ότι το «Heroes» θα ήταν ένα σπουδαίο τραγούδι «από την πρώτη στιγμή που άρχισαν να το παίζουν». Ηχογραφώντας τα φωνητικά του μέρη μόλις η μουσική είχε ρυθμιστεί, ο Bowie επιβεβαίωσε ότι «ο θρήνος της κιθάρας του Fripp πυροδότησε κάτι πολύ δυναμικό συναισθηματικά». Το «Heroes» είναι ίσως το πιο αγαπημένο τραγούδι του Bowie. Όταν ρωτήθηκε πώς θα συνεχίζει να έχει τόσο ισχυρή επίδραση στο κοινό, ο Fripp απάντησε: «Επειδή ο Bowie μιλούσε για το τι είναι υπέρτατο σε εμάς».