David Bowie: Pop-up εκθέσεις σε Λονδίνο και Νέα Υόρκη για τα 75 χρόνια από τη γέννησή του

Οι εκθέσεις θα διαρκέσουν έως τα τέλη Ιανουαρίου του 2022.

Το David Bowie Estate εγκαινιάζει το «Bowie 75», μία ετήσια σειρά εορτασμών για την επέτειο των 75ων ετών από τη γέννηση του David Bowie, με τα εγκαίνια δύο επιλεγμένων pop-up εκθέσεων, ένα στο σημείο της πρώτης επιβεβαιωμένης παρατήρησης του Ziggy Stardust και ένα στον τόπο όπου δημιουργήθηκε το τελευταίο άλμπουμ του Bowie, το «Blackstar».

Οι pop-up εκθέσεις«Bowie 75» θα βρίσκονται στη διεύθυνση Heddon Street 14, την τοποθεσία του Λονδίνου όπου έγινε η φωτογράφηση για το εξώφυλλο του άλμπουμ «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» και στην οδό Wooster Street 150, λίγα βήματα μακριά από την παλιά γειτονιά του David Bowie στο κέντρο της Νέας Υόρκης.

Οι τοποθεσίες θα είναι ανοιχτές για το κοινό για ένα πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα που θα ξεκινήσει στις 25 Οκτωβρίου 2021, 75 ημέρες πριν την επέτειο, και θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Ιανουαρίου του 2022.

Τα pop-ups σημεία θα προσφέρουν επίσης στους επισκέπτες μια μοναδική εμπειρία που διατρέχει όλη την καριέρα του David Bowie, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων:

– Αίθουσες προβολής immersive ήχου και βίντεο HD σε συνεργασία με το 360 Reality Audio, μια immersive μουσική εμπειρία που χρησιμοποιεί τις τεχνολογίες spatial sound της Sony. Με το 360 Reality Audio, οι θαυμαστές θα μπορούν να ακούσουν και να δουν το υλικό του David Bowie για πρώτη φορά σε immersive audio, αποκλειστικά στις τοποθεσίες της έκθεσης «Bowie 75».

– Πολλές ώρες βίντεο που περιλαμβάνουν άγνωστο μέχρι σήμερα παρασκηνιακό υλικό και σπάνιο υλικό από τις περιόδους των άλμπουμ «Heathen» και «Reality» κ.ά.

– Ευκαιρίες για την αγορά αποκλειστικών ενδυμάτων και συλλεκτικών αντικειμένων του Bowie σε περιορισμένη έκδοση, καθώς και LPs και CDs περιορισμένης έκδοσης από τους καταλόγους της Warner/Parlophone Records και της Sony.

– Αποκλειστικά φωτογραφικά έργα υψηλής τέχνης, συμπεριλαμβανομένων γκαλερί που καταγράφουν τις πολλές εμβληματικές περιόδους, τις προσωπικότητες και τις αλλαγές του David Bowie.

– Ειδικές εκδηλώσεις με ιδιαίτερους προσκεκλημένους που θα ανακοινωθούν στη συνέχεια.

Η Laura Thursfield, Customer Partnership Manager στο The Crown Estate, δήλωσε:

«Θέλουμε οι χώροι μας να είναι ελκυστικοί και συναρπαστικοί, να φέρνουν νέες ιδέες και brands που συμπληρώνουν τον προορισμό και δίνουν στους ανθρώπους νέους λόγους να έρθουν στο West End του Λονδίνου. Αυτό το pop up κατάστημα δεν είναι μόνο μια ευκαιρία να αξιοποιήσουμε την ιστορία της Heddon Street, ως τόπος φωτογράφισης του εξώφυλλου του άλμπουμ “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars”, αλλά και μια πραγματικά διαδραστική, δημιουργική προσέγγιση στο λιανικό εμπόριο».