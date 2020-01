David Bowie και George Michael στις σημαντικότερες προσωπικότητες της βρετανικής ιστορίας

Ο David Bowie και ο George Michael είναι οι νεότερες προσθήκες στο Λεξικό Εθνικής Βιογραφίας που εκδίδεται από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Οι δύο αξέχαστοι καλλιτέχνες, καθώς ο θρυλικός παραγωγός George Martin – γνωστός ως το «πέμπτο μέλος των Beatles» για το έργο του με τη σπουδαία μπάντα, είναι ορισμένες μόνο από τις 228 σύγχρονες προσωπικότητες που προστέθηκαν στην καινούργια έκδοση του Λεξικού Εθνικής Βιογραφίας.

Το βιβλίο συγκεντρώνει τις βιογραφίες αξιοσημείωτων ανθρώπων που έχουν αποβιώσει και θεωρούνται σημαντικοί για τη βρετανική ιστορία. Συνολικά περιέχει συνολικά 61.411 λήμματα και εκτείνεται σε περισσότερους από 60 τόμους, καλύπτοντας τις ζωές 63.693 ατόμων.

Όλα τα σπουδαία πρόσωπα που συμπεριλήφθηκαν στη φετινή έκδοση έφυγαν από τη ζωή το 2016.

Το λήμμα του David Bowie αναφέρει πως η μεγαλύτερη κληρονομιά του είναι το γεγονός ότι αμφισβήτησε και γκρέμισε τα σύνορα μεταξύ των δύο φύλων.

Το Λεξικό Εθνικής Βιογραφίας υπογραμμίζει ότι ο George Michael σημείωσε πρωτοφανή επιτυχία με τους Wham!.

Επίσης τονίζει ότι ο Michael κυριάρχησε από επτά φορές στην κορυφή των βρετανικών charts για τις πωλήσεις άλμπουμ και singles αντίστοιχα κατά μήκος της σόλο καριέρας του, έχοντας πραγματοποιήσει πωλήσεις άνω των 80 εκατομμυρίων δίσκων παγκοσμίως.

Τέλος, το βιβλίο χαρακτηρίζει τον George Martin «γίγαντα της μουσικής».

