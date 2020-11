David Bowie: Έρχεται το live album «No Trendy Réchauffé (Live Birmingham 95)»

Η δεύτερη κυκλοφορία από τη σειρά των σπάνιων live albums του David Bowie.

Ένα νέο live album του David Bowie θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες.

Το «No Trendy Réchauffé (Live Birmingham 95)» ηχογραφήθηκε στο Εθνικό Εκθεσιακό Κέντρο του Μπέρμιγχαμ στις 13 Δεκεμβρίου 1995 στο πλαίσιο του φεστιβάλ The Big Twix Mix Show. Εκείνη η βραδιά σηματοδότησε την τελευταία συναυλία της περιοδείας «Outside» του David Bowie.

Πρόκειται για τη δεύτερη κυκλοφορία της σειράς «Brilliant Live Adventures», η οποία θα αποτελείται από έξι live album του David Bowie που ηχογραφήθηκαν τη δεκαετία του 1990. Η σειρά εγκαινιάστηκε με το άλμπουμ «Ouvrez Le Chien (Live Dallas 95)» τον Ιούλιο, ενώ το τρίτο μέρος θα κυκλοφορήσει πριν από το τέλος του έτους. Τα υπόλοιπα έξι live albums αναμένεται να κυκλοφορήσουν το 2021.

Το «No Trendy Réchauffé (Live Birmingham 95)» περιλαμβάνει σπάνιες ζωντανές εκτελέσεις των τραγουδιών «Jump They Say» και «Strangers When We Meet», με τον τίτλο του άλμπουμ να προέρχεται από ένα στίχο του τραγουδιού «Strangers When We Meet».

Περιέχονται επιπλέον και δύο εκδόσεις του «Hallo Spaceboy», με τη δεύτερη να έχει οπτικοποιηθεί ως «Spaceboy» με την πρόθεση να γίνει το επόμενο επόμενο single του David Bowie. Το video για το «Spaceboy» δεν ολοκληρώθηκε ποτέ, καθώς επιλέχθηκε για κυκλοφορία ένα remix του τραγουδιού από τους Pet Shop Boys και στη συνέχεια δημιουργήθηκε ένα εναλλακτικό video.

Στο live album περιλαμβάνονται επίσης τα τραγούδια «Moonage Daydream» και «Under Pressure» όπως ακριβώς παρουσιάστηκαν σε εκείνη τη βραδιά, σε μίξη από τον David Richards.

Αποσπάσματα από τη συναυλία του David Bowie στο Μπέρμιγχαμ το 1995 μεταδόθηκαν από το BBC.

Το «No Trendy Réchauffé (Live Birmingham 95)» θα κυκλοφορήσει από την Parlophone Records / Warner Music στις 20 Νοεμβρίου και θα είναι διαθέσιμο ψηφιακά, σε CD και σε διπλό βινύλιο.

Το tracklist του live album

1. Look Back In Anger

2. Scary Monsters (And Super Creeps)

3. The Voyeur Of Utter Destruction (As Beauty)

4. The Man Who Sold The World

5. Hallo Spaceboy

6. I Have Not Been To Oxford Town

7. Strangers When We Meet

8. Breaking Glass

9. The Motel

10. Jump They Say

11. Teenage Wildlife

12. Under Pressure

13. Moonage Daydream

14. We Prick You

15. Hallo Spaceboy (version 2)