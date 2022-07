Η ταινία θα κυκλοφορήσει τον Σεπτέμβριο.

Στη δημοσιότητα δόθηκε το επίσημο trailer του επερχόμενου ντοκιμαντέρ «Moonage Daydream» για τον David Bowie, της πρώτης ταινίας για τον θρυλικό καλλιτέχνη που έχει λάβει την έγκριση της οικογένειάς του.

Το trailer χρησιμοποιεί το ομώνυμο τραγούδι «Moonage Daydream» ως soundtrack και δίνει μία πρόγευση για τον όγκο του αθέατου αρχειακού υλικού που περιέχει η ταινία, καλύπτοντας όλες τις περιόδους του David Bowie: Από τον Ziggy Stardust και τον Thin White Duke μέχρι τις ριζικές μεταμορφώσεις του στις δεκαετίες του ’80 και του ’90.

Αφηγητής του «Moonage Daydream» είναι ο ίδιος ο David Bowie μέσω αρχειακών αποσπασμάτων.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας του, σε όλες τις γενιές, ο Bowie μας δίδαξε ότι οι διαφορές μας ήταν τα δυνατά μας σημεία. Με το “Moonage Daydream”, ο Bowie μας παρέχει έναν οδηγό για το πώς να επιβιώσουμε στον 21ο αιώνα, και προσκαλεί το κοινό να γιορτάσει την κληρονομιά και τη διαρκή επιρροή του όπως ποτέ άλλοτε», αναφέρει για την ταινία η εταιρεία παραγωγής Neon.

Το ντοκιμαντέρ, που σκηνοθέτησε ο Brett Morgen, θα κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους και σε IMAX αίθουσες στις 16 Σεπτεμβρίου.

Ο Brett Morgen είχε σκηνοθετήσει επίσης το ντοκιμαντέρ «Montage of Heck» για τον Kurt Cobain και το «The Kid Stays in the Picture».

Όπως δήλωσε ο σκηνοθέτης προηγουμένως στο Rolling Stone, ενώ χρειάστηκε μόλις λίγους μήνες για να ψάξει τα αρχεία για το ντοκιμαντέρ «Crossfire Hurricane» των Rolling Stones και για το «Montage of Heck», χρειάστηκε δύο χρόνια για να μελετήσει το υλικό του Bowie.

Ο Brett Morgen απέκτησε αποκλειστική πρόσβαση το 2017 στο αρχείο του David Bowie, το οποίο περιλάμβανε περισσότερα από πέντε εκατομμύρια αντικείμενα: όλες οι ηχογραφήσεις του, πολλές ώρες φιλμ 35mm και 16mm από τις εμφανίσεις του επί σκηνής. σπάνια και αδημοσίευτα σχέδια, ηχογραφήσεις και ημερολόγια.

Κατά την έναρξη της προετοιμασίας του «Moonage Daydream», ο Brett Morgen υπέστη επίσης μία καρδιακή προσβολή που παραλίγο να αποβεί μοιραία και τον ανάγκασε να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός κατά τη διάρκεια της πανδημίας του COVID-19.

«Δεν θέλω να το διακωμωδήσω, αλλά: Ο Bowie ήταν ο καλύτερος σύντροφος που θα μπορούσε κανείς να έχει στην καραντίνα», είπε ο σκηνοθέτης στο Rolling Stone.

«Ξέρετε, καθόμουν εδώ, δύο χρόνια μετά από μία καρδιακή προσβολή και είχα μετακομίσει στο γραφείο μου επειδή ήμουν πολύ φοβισμένος για να είμαι κοντά σε οποιονδήποτε. Οπότε είμαι ολομόναχος προσπαθώντας να το κάνω αυτό μόνος μου. Και όμως κάνω μία ταινία για έναν καλλιτέχνη του οποίου το βασικό αντικείμενο είναι το πώς να είναι δημιουργικός σε περιόδους απομόνωσης. Αυτό εμφανίζεται σε κάθε φάση, από το “Ziggy” μέχρι το “Blackstar”», συνέχισε.

«Δεν έβλεπα κανέναν τους πρώτους μήνες της πανδημίας, αλλά έβλεπα το πρόσωπο του David κάθε ημέρα όταν ξυπνούσα για να πάω στη δουλειά. Ήταν σχεδόν σαν να ήταν γραφτό να γίνει ένα κομμάτι τέχνης της πανδημίας. Αυτός ήταν ο μόνος τρόπος για να ολοκληρωθεί», πρόσθεσε.

«Νιώθω ότι αυτό μου το έμαθε ο Bowie. Μπορεί να υπάρχουν μερικά πράγματα στο “Moonage Daydream” που η οικογένειά δεν θα χαρεί που υπάρχουν εκεί μέσα», σημείωσε.

«Αλλά έδωσαν έγκριση στο τελικό μοντάζ και ποτέ δεν μου είπαν ότι έπρεπε να συμπεριλάβω αυτό ή εκείνο το τραγούδι ή να κάνω αλλαγές. Από την αρχή, ήταν έτσι: Αυτή δεν είναι ταινία του David. Δεν πρόκειται να τη δει. Αυτή είναι μία ταινία του David Bowie από τον Brett Morgen. Κάντε την δική σου», είπε ο σκηνοθέτης.

Τη μουσική του «Moonage Daydream» επιμελήθηκαν ο μακροχρόνιος συνεργάτης του David Bowie και παραγωγός Tony Visconti, μαζί με τον βραβευμένο με Όσκαρ mixer Paul Massey, τον David Gimmarco, την ομάδα ηχητικού σχεδιασμού John Warhurst και Nina Hartstone και τον παραγωγό VFX Stefan Nadelman.