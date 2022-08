David Bowie: Επετειακή έκδοση βινυλίου για τα 45 χρόνια του «Heroes»

Παράλληλα με την έκδοση βινυλίου του «Heroes» θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά ψηφιακά το «Live In Berlin».

Το «Heroes» κυκλοφόρησε αρχικά στις 14 Οκτωβρίου 1977 και ήταν το δωδέκατο άλμπουμ του David Bowie.

Για τον εορτασμό των 45 ετών από την κυκλοφορία του, η Parlophone ανακοινώνει με υπερηφάνεια την άφιξη μίας ειδικής περιορισμένης έκδοσης του άλμπουμ σε γκρι βινύλιο, η οποία θα είναι διαθέσιμη από τις 14 Οκτωβρίου αποκλειστικά στα φυσικά καταστήματα.

Μετά την κυκλοφορία του πρωτοποριακού «Low» τον Ιανουάριο του 1977, ο David Bowie έκανε περιοδεία και ηχογραφήσεις παίζοντας πλήκτρα στην μπάντα του Iggy Pop. Εκείνο το καλοκαίρι επέστρεψε στο Hansa Tonstudio στο Βερολίνο για να ξεκινήσει ένα νέο άλμπουμ.

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα άλμπουμ της λεγόμενης τριλογίας του Βερολίνου, το «Heroes» ήταν το μοναδικό άλμπουμ του David Bowie που ηχογραφήθηκε εκεί στο σύνολό του. Η κεντρική μπάντα του άλμπουμ «Low» επέστρεψε, αυτή τη φορά μαζί με τον κιθαρίστα Robert Fripp των King Crimson.

Την παραγωγή του άλμπουμ επιμελήθηκαν ο David Bowie και ο μακροχρόνιος συνεργάτης του Tony Visconti.

Το «Heroes» σημείωσε μεγάλη εμπορική επιτυχία, φτάνοντας στο Νο. 3 στο Ηνωμένο Βασίλειο και στο Νο. 35 στις ΗΠΑ.

Το ομότιτλο τραγούδι του «Heroes» θεωρείται πλέον ευρέως κλασικό και ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια από τη δισκογραφία του David Bowie, ενώ χρησιμοποιήθηκε στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων του Λονδίνου το 2012 και σε ταινίες που απέσπασαν θετικές κριτικές όπως το «Moulin Rouge» και το «Jojo Rabbit».

Το «Heroes» επίσης έχει γίνει ένα από τα τραγούδια του David Bowie με τις περισσότερες διασκευές από άλλους καλλιτέχνες, όπως οι Prince, Coldplay, Motörhead, Depeche Mode, Lady Gaga, King Crimson και The Wallflowers.

Μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ, ο David Bowie ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία «Isolar II World Tour» και πραγματοποίησε 78 συναυλίες καθ’ όλη τη διάρκεια του 1978.

Το άλμπουμ «Live In Berlin», το οποίο ήταν αποκλειστικά διαθέσιμο το 2018 στην έκθεση «David Bowie Is…» στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης σε μίνι πορτοκαλί βινύλιο, κυκλοφορεί τώρα ψηφιακά για πρώτη φορά.

Το live album ηχογραφήθηκε στις 16 Μαΐου 1978 στο «Deutschlandhalle» του Δυτικού Βερολίνου και το εξώφυλλό του κοσμεί μια φωτογραφία που τραβήχτηκε κατά τη διάρκεια της συναυλίας από τον θεατή Antoine Loogman.

Το tracklist

Πλευρά Α’

1. Beauty And The Beast

2. Joe The Lion

3. Heroes

4. Sons Of The Silent Age

5. Blackout

Πλευρά Β’

1. V-2 Schneider

2. Sense Of Doubt

3. Moss Garden

4. Neuköln

5. The Secret Life Of Arabia

Live in Berlin (1978)

1. Heroes

2. Be My Wife

3. Blackout

4. Sense Of Doubt

5. Breaking Glass

6. Fame

7. Alabama Song

8. Rebel Rebel