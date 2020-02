David Bowie: Επετειακές εκδόσεις για τα τέσσερα χρόνια από το θάνατό του

Ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις περιέχουν οι επετειακές εκδόσεις για τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από το θάνατο του David Bowie.

Η Parlophone Records έδωσε στη δημοσιότητα το «The Man Who Sold the World (Eno «Live» Mix)», το έκτο και τελευταίο τραγούδι με το οποίο ολοκληρώνεται το EP «Is It Any Wonder» του David Bowie.

Το EP «Is It Any Wonder» είναι μία από τις τρεις νέες εκδόσεις της Parlophone Records που θα κυκλοφορήσουν με αφορμή τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από το θάνατο του David Bowie.

Οι άλλες κυκλοφορίες είναι μία επανέκδοση του ανεπίσημου άλμπουμ «ChangesNowBowie» και το καινούργιο live album «I’m Only Dancing (The Soul Tour 74)».

Το «ChangesNowBowie» ηχογραφήθηκε το 1996 στις πρόβες του David Bowie για τη συναυλία που θα έδινε στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης προς τιμήν των 50ών γενεθλίων του και το «I’m Only Dancing (The Soul Tour 74)» περιέχει ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις από συναυλίες του στο Ντιτρόιτ και στο Νάσβιλ το 1974.

Το EP «Is It Any Wonder» θα κυκλοφορήσει στις 20 Μαρτίου, ενώ τα άλμπουμ «ChangesNowBowie» και «I’m Only Dancing (The Soul Tour 74)» θα κυκλοφορήσουν ανήμερα της Record Store Day 2020, στις 18 Απριλίου.

In addition to the already announced Record Store Day album CHANGESNOWBOWIE, Parlophone is proud to also announce the release of previously unissued recordings of Bowie in concert in 1974, in the form of I’M ONLY DANCING (THE SOUL TOUR 74) on 2LP and 2CD: https://t.co/6dKH7p7Lre pic.twitter.com/AEPlkID36O — David Bowie Official (@DavidBowieReal) February 19, 2020

Επί πέντε εβδομάδες, η Parlophone Records έδινε στη δημοσιότητα τα άγνωστα ή σπάνια τραγούδια από την εποχή του δίσκου «Earthling» (1970) του Βρετανού τραγουδιστή – τραγουδοποιού, ο οποίος επηρέασε όσο λίγοι τη μουσική, τη μόδα και τον κινηματογράφο.

The limited edition physical version of the Is It Any Wonder? EP is available to pre-order through the Bowie Official Store now. Aside from the vinyl and CD, you can also find a range of Is It Any Wonder? associated exclusive merchandise in the store: https://t.co/MKsyLoGIOU pic.twitter.com/KbPgrXVBT2 — David Bowie Official (@DavidBowieReal) February 14, 2020

Το «The Man Who Sold Τhe World (Eno «Live» Mix)» προηγείται χρονικά των άλλων τραγουδιών του EP κατά δύο χρόνια.

Η πιο σκοτεινή trip-hop εκδοχή αυτού του φημισμένου τραγουδιού, που κυκλοφόρησε πρώτη φορά το 1970, ηχογραφήθηκε τον Οκτώβριο του 1995.

Η live εκδοχή του «The Man Who Sold Τhe World» συμπεριλήφθηκε σε ένα CD single μαζί με το «Strangers When We Meet» του άλμπουμ «Outside» που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά.