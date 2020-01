David Bowie: Δύο νέες κυκλοφορίες στη Record Store Day

Και μπορείτε να ακούσετε ήδη μια ακουστική έκδοση του «The Man Who Sold The World» που θα σας φτιάξει την ημέρα!

Την ημέρα που θα ήταν τα 73α γενέθλια του David Bowie, η Parlophone Records ανακοίνωσε την κυκλοφορία δύο νέων έργων. Το πρώτο είναι ένα EP που περιέχει το σπάνιο «Is It Any Wonder?», το δεύτερο είναι ένα live session με τίτλο «ChangesNowBowie». Και στα δύο υπάρχει η ακουστική έκδοση του «The Man Who Sold The World», τραγούδι που μπορείτε ήδη να ακούσετε εδώ:

Τα τραγούδια του «Is It Any Wonder?» θα κυκλοφορούν εβδομαδιαία από τις 17 Ιανουαρίου και αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε το tracklist. Αντίθετα, το «ChangesNowBowie» είναι ένα live session που ηχογραφήθηκε το 1996 στη Νέα Υόρκη, κατά τη διάρκεια των προβών για τη συναυλία του Bowie στο Madison Square Garden. Η session προβλήθηκε από το BBC την επόμενη χρονιά. Αυτό είναι το tracklist και το εξώφυλλο:

1. ‘The Man Who Sold The World’

2. ‘The Supermen’

3. ‘Andy Warhol’

4. ‘Repetition’

5. ‘Lady Stardust’

6. ‘White Light/White Heat’

7. ‘Shopping For Girls’

8. ‘Quicksand’

9. ‘Aladdin Sane’

Ο Ο δίσκος θα τυπωθεί σε περιορισμένα αντίτυπα και θα πωληθεί στη φετινή Record Store Day η οποία είναι στις 18 Απριλίου.

