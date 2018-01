Ένα μουσικό δώρο έρχεται για πρώτη φορά στην επιφάνεια, με αφορμή την επέτειο γέννησης του David Bowie.

Είναι πραγματικά δύσκολο να εντοπίσει κανείς το ζενίθ στην πολυετή και ένδοξη καριέρα του David Bowie.

Πιθανότατα, οι περισσότεροι θα θεωρήσουν το «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars» ως ένα τέλειο δείγμα του αξέχαστου Βρετανού καλλιτέχνη, αλλά το «Let’s Dance» του 1983 ήταν μία απόσταξη όλων των σπουδαίων σχετικά με το «Λεπτό Λευκό Δούκα». Ήταν ένα τραγούδι απείρως funky.

Προς τιμήν της 71ης επετείου από τη γέννηση του David Bowie, στις 8 Ιανουαρίου, η Parlophone Records έφερε στο «φως» της δημοσιότητας ένα από τα αρχικά demo του «Let’s Dance».

Επιπλέον, συνοδεύεται με σημειώσεις από το συνεργάτη του «Ziggy Stardust», το θρυλικό κιθαρίστα Nile Rodgers, ο οποίος πραγματοποίησε τη μίξη του τραγουδιού τον περασμένο Δεκέμβριο στο στούντιό του, στο Κονέκτικατ των Ηνωμένων Πολιτειών.

«Είμαι ευλογημένος με μία υπέροχη καριέρα, αλλά η δημιουργική συνεργασία μου με τον David Bowie κατατάσσεται πολύ, πολύ, πολύ υψηλά στον κατάλογο των πιο σημαντικών και με ανταμοιβή συμπράξεων», τονίζει.

«Αυτό το demo σας δίνει, στους οπαδούς, μία συνολική άποψη από την αρχή του (τραγουδιού)! Ξύπνησα το πρώτο μου πρωί στο Montreux με τον David να με κοιτάζει. Είχε μία ακουστική κιθάρα στα χέρια του και αναφώνησε: “Neil, αγαπημένε, νομίζω ότι αυτό είναι ένα HIT!”», θυμάται ο Neil Rodgers.

«Ο χρόνος που περάσαμε κάνοντας τη μίξη λίγο πριν από τα Χριστούγεννα ήταν γεμάτος δάκρυα, καθώς έμοιαζε ότι ο David ήταν στο δωμάτιο μαζί μας. Happy Birthday David, σ’ αγαπώ και λείπεις σε όλους», καταλήγει.

Παρεμπιπτόντως, στις 10 Ιανουαρίου συμπληρώνονται δύο χρόνια από το θάνατο του αξεπέραστου David Bowie.

Ακούστε το αδημοσίευτο -μέχρι πρότινος- demo του «Let’s Dance»:



Η αυθεντική έκδοση: